    Toluca

    Horario y dónde ver el Toluca vs. Pumas de la Liga MX Apertura 2025

    El duelo de Paulinho vs. Keylor Navas acapara los reflectores en este partido de la Jornada 5.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Juegazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Pumas de la Liga MX

    El Toluca vs. Pumas es parte de la actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, en uno de los duelos más atractivos de esta fecha en el futbol mexicano.

    Los Diablos Rojos tendrán su tercer partido en casa en este certamen, donde llevan un triunfo y una derrota, por lo que buscarán una nueva alegría ante la afición escarlata.

    Los de la UNAM, a su vez, tendrán su tercer compromiso de visitante y en los que ha conseguido tanto victoria como descalabro al salir de la Ciudad de México.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. PUMAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025


    El Toluca vs. Pumas tiene un aperitivo especial con el duelo de Paulinho, vigente campeón de goleo, contra Keylor Navas, la figura y gran fichaje del cuadro auriazul.

    En la fecha pasada, Pumas empató 1-1 ante Necaxa en casa en un partido bajo un diluvio, mientras que Toluca visitó a Juárez con un triunfo de 2-0.


    • Fecha: el juego es el sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Diez en Toluca.
    • Horario: el duelo comienza a las 9:00 pm CT de México; en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT.
    • Dónde ver: sigue la transmisión en vivo de este partido en México por Canal 5 y TUDN, mientras que por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos.

