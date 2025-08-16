Video ¡Juegazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Pumas de la Liga MX

El Toluca vs. Pumas es parte de la actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, en uno de los duelos más atractivos de esta fecha en el futbol mexicano.

Los Diablos Rojos tendrán su tercer partido en casa en este certamen, donde llevan un triunfo y una derrota, por lo que buscarán una nueva alegría ante la afición escarlata.

Los de la UNAM, a su vez, tendrán su tercer compromiso de visitante y en los que ha conseguido tanto victoria como descalabro al salir de la Ciudad de México.

HORARIO Y DÓNDE VER EL TOLUCA VS. PUMAS DE LA LIGA MX APERTURA 2025



El Toluca vs. Pumas tiene un aperitivo especial con el duelo de Paulinho, vigente campeón de goleo, contra Keylor Navas, la figura y gran fichaje del cuadro auriazul.

En la fecha pasada, Pumas empató 1-1 ante Necaxa en casa en un partido bajo un diluvio, mientras que Toluca visitó a Juárez con un triunfo de 2-0.



