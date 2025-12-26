    Liga MX

    Hay principio de acuerdo entre Monterrey y FC Cincinnati por Luca Orellano

    Este mediocampista argentino de 25 años de edad será el segundo refuerzo de Rayados para la Liga MX Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Cuestión de horas! Monterrey sumará a un argentino como segundo refuerzo

    Rayados de Monterrey está por sumar a su segundo refuerzo para la Liga MX Clausura 2026 luego de la incorporación de Daniel Aceves proveniente de los Tuzos del Pachuca, esto después de un principio de acuerdo con FC Cincinnati de la MLS de Estados Unidos.

    De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, Luca Orellano se convertirá en jugador de Rayados. Los regios acuerdan el contrato, salario y años, por lo que no debe haber problema y será cuestión de horas para que sea el segundo refuerzo oficial.

    Luca Orellano es un mediocampista argentino de 25 años de edad que debutó de manera profesional en Vélez Sarsfield para luego jugar en Brasil con Vasco da Gama. En 2024 pasó a las filas del FC Cincinnati de la MLS.

    Orellano participó en 66 partidos con FC Cincinnati dentro de la MLS en las dos temporadas en las que estuvo. En total hizo 15 goles, pero estos repartidos entre la liga y la Leagues Cup, solo no pudo marcar en la Concacaf Champions Cup.

    Pese su edad, Luca Orellano no ha sido considerado aún a alguna selección de Argentina , pero sí cuenta con experiencia internacional como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, además de la Concacaf Champions Cup.

