Liga MX Toluca tendrá refuerzo proveniente del Monterrey para el Clausura 2026 De cara al próximo semestre, este mediocampista de contención migrará al centro del país para sumarse a la plantilla escarlata.

Video El campeón Toluca se refuerza con este elemento del Monterrey

Sin embargo, la llegada de un refuerzo está a punto de darse y no se trata de ningún jugador de renombre o internacional, sino de un futbolista de 26 años de edad que Antonio Mohamed conoce bien y que por ello tendrá la oportunidad con el campeón.

El canterano de Rayados, Jonathan González, está cerca de arreglarse con los Diablos Rojos y convertirse en jugador del Toluca. La cercanía entre Jona y Mohamed sería clave para la gran oportunidad que recibiría el futbolista de 26 años que recientemente quedó sin equipo, de acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN.

Jonathan González participó apenas en cuatro partidos en el Apertura 2025 con Bravos de FC Juárez y no tiene acomodo ni en el cuadro fronterizo ni en Rayados, a quien pertenece su carta, para el semestre previo al Mundial 2026.

A falta del anuncio oficial, Jonathan González está cerca de su quinto equipo de Liga MX luego de su paso por Monterrey, Necaxa, Querétaro y recientemente FC Juárez, además de un breve episodio con Minnesota United de la MLS.