Liga MX Apertura 2025 de Liga MX rompe récord de transferencia de jugadores La Liga MX recibe el 2026 con grandes expectativas.

Liga MX Imagen Mexsport

La Liga MX dio una gran noticia para los clubes y jugadores de cara al inicio del torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El torneo Apertura 2025 presentó un monto récord en las 61 transferencias nacionales llevadas a cabo por los clubes que lo convirtieron en el certamen de mayor inversión en los últimos años.

El monto total de las 61 transferencias ascendió a $1,392.18 millones de pesos, lo que representa un incremento del 34% respecto al torneo Apertura 2024 ($1,040.21 mdp).

Esta cifra marca el punto más alto en el registro histórico reciente, superando la barrera de los mil millones de pesos por tercera vez en los últimos cuatro años.

En cuanto a las transferencias de extranjeros, se registraron 58 movimientos con un monto total de 47.5 millones de dólares.

Dicha ventana que se caracterizó por la llegada de figuras de talla mundial como la del argentino Ángel Correa (Tigres), los franceses Allan Saint-Maximin (América) y Anthony Martial (Rayados), el brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis) y el argentino Nicolás Castro (Toluca).

CALENDARIO COMPLETO DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX

Para el Clausura 2026 de la Liga MX, cabe mencionar que habrá participación de clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2026.

Jornada 1



9, 10 y 11 de enero