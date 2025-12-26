    Liga MX

    Apertura 2025 de Liga MX rompe récord de transferencia de jugadores

    La Liga MX recibe el 2026 con grandes expectativas.

    Por:Juan Regis
    Liga MX
    Liga MX
    Imagen Mexsport

    La Liga MX dio una gran noticia para los clubes y jugadores de cara al inicio del torneo Clausura 2026.

    El torneo Apertura 2025 presentó un monto récord en las 61 transferencias nacionales llevadas a cabo por los clubes que lo convirtieron en el certamen de mayor inversión en los últimos años.

    El monto total de las 61 transferencias ascendió a $1,392.18 millones de pesos, lo que representa un incremento del 34% respecto al torneo Apertura 2024 ($1,040.21 mdp).

    Liga MX

    Esta cifra marca el punto más alto en el registro histórico reciente, superando la barrera de los mil millones de pesos por tercera vez en los últimos cuatro años.

    En cuanto a las transferencias de extranjeros, se registraron 58 movimientos con un monto total de 47.5 millones de dólares.

    Dicha ventana que se caracterizó por la llegada de figuras de talla mundial como la del argentino Ángel Correa (Tigres), los franceses Allan Saint-Maximin (América) y Anthony Martial (Rayados), el brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis) y el argentino Nicolás Castro (Toluca).

    CALENDARIO COMPLETO DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX

    Para el Clausura 2026 de la Liga MX, cabe mencionar que habrá participación de clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2026.

    Jornada 1


    9, 10 y 11 de enero

    • Atlas vs. Puebla, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
    • Mazatlán vs. Juárez, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
    • Tijuana vs. América, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
    • Chivas vs. Pachuca, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
    • León vs. Cruz Azul, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
    • Santos vs. Necaxa, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
    • Monterrey vs. Toluca, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
    • Pumas vs. Queréaro, domingo - 12:00 pm CT México/ 1:00 pm ET Estados Unidos
    • Atlético de San Luis vs. Tigres, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
    Liga MX

