Liga MX León se inspira en Frankenstein para presentar a sus nuevos refuerzos La directiva de 'La Fiera' se inspiró en Frankenstein para la presentación oficial de Diber Cambindo y de Nicolás Vallejo.

Video ¡Van por un Oscar! León hace presentación 'monstruosa' de sus refuerzos

La directiva del Club León apostó por una puesta en escena poco habitual para anunciar a sus nuevos refuerzos rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El colombiano Diber Cambindo y el argentino Nicolás Vallejo fueron presentados a través de un video con estética cinematográfica, inspirado en el filme 'Frankenstein', que priorizó la narrativa visual y el suspenso por encima del formato tradicional de comunicado.

El material audiovisual, difundido en plataformas oficiales del club, simuló el lanzamiento de una película, con edición cuidada, música dramática y una historia que buscó generar expectativa entre la afición.

La estrategia reforzó la línea de comunicación que León ha venido desarrollando en los últimos torneos, orientada a conectar con nuevos públicos mediante contenidos de alto impacto mediático.

En lo deportivo, la llegada de Cambindo responde a la necesidad de un centro delantero con presencia en el área. El atacante colombiano arriba tras un paso destacado por Necaxa, equipo con el que logró consolidarse en la Liga MX y del que se despidió con reconocimiento público de la afición y el club.

Por su parte, Nicolás Vallejo llega procedente del Liverpool FC de Uruguay, luego de experiencias en Independiente y Talleres de Córdoba. El atacante argentino se suma como una apuesta a mediano plazo para fortalecer el frente ofensivo esmeralda.