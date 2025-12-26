    Liga MX

    ¿Efecto Messi? Los números que encienden debate entre Liga MX y MLS

    Se dan a conocer números que ponen a la Liga MX y a la MLS bajo la lupa a nivel mundial.

    Por:Fernando Vázquez
    La Liga MX se posicionó como una de las más vistas en todo el mundo y, de hecho, entró en el Top 10, hazaña que también presume la MLS, competición que ha incrementado su audiencia en gran parte gracias a la presencia de Lionel Messi (en el Inter Miami).

    Todo esto de acuerdo a un estudio publicado por Sportsdunia y en donde se juzga que la MLS es ya la sexta competición doméstica más vista en todo el mundo, mientras que la Liga MX ocupa la octava plaza.

    De hecho, la MLS es ya la liga más vista en el planeta fuera de las llamadas 'cinco grandes' de Europa, mientras que el Brasileirao es el séptimo puesto.

    Además, la MLS presume llegar ya a más de 180 países, casi una cifra similar a las dos competiciones más vistas del planeta, mientras que la Liga MX tiene un alcance en más de 80 países.

    El listado lo encabeza la Premier League de Inglaterra, con audiencia de más de 15 millones de personas. En segundo lugar está la Bundesliga, mientras que la Liga en España completa el podio, estas dos últimas casi empatadas con alcance a más de 11 millones.

    La MLS tiene una audiencia de casi 7 millones 800 mil personas, mientras que la Liga MX suma poco más de 2 millones 600 mil.

    Cabe destacar que los números de este estudio son de un corte realizado en agosto de 2025.

    Liga MX

