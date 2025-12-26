Liga MX Liga MX: Jordan Carrillo es oficialmente nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026 La escuadra universitaria continúa apuntalando el plantel de cara al próximo torneo de la Liga MX.

Video Navidad atrasada, pero llega el regalo para Pumas, es oficial

Pumas de la UNAM hizo oficial la incorporación de Jordan Carrillo como refuerzo para el próximo Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en lo que es la temporada del futbol de estufa en el futbol mexicano.

Tal y como TUDN lo había adelantado por conducto del reportero Rodrigo Celorio, la escuadra universitaria pudo concretar el fichaje del jugador que procede de Santos Laguna.

PUBLICIDAD

Se trata de un jugador de medio campo que disputó 13 partidos del Torneo Apertura 2025 con los Guerreros, en los que no registró gol ni asistencia.

Además, Jordan Carrillo tiene ya experiencia en el futbol de Europa, ya que militó con el Real Sporting de Gijón, con quien disputó 26 partidos en la Segunda División de España.