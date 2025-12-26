Liga MX De la gloria al infierno: La cantidad de fracasos del América en 2025 Las Águilas de André Jardine, acostumbradas a ganar, frenaron su ímpetu ganador en un año para el olvido.

Video ¿Qué pasó en América? Las Águilas y su complicado 2025

América vivió un 2025 de pesadilla en un año en donde la realidad no fue del todo amable con un equipo que, con André Jardine como director técnico, estaba acostumbrado a ganar prácticamente cualquier cosa que se le pusiera enfrente.

El director técnico brasileño llegó a dirigir al conjunto de Coapa para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX para iniciar una era dorada en donde las Águilas conquistaron tres torneos seguidos para convertirse en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos.

Además, las Águilas alzaron títulos como el Campeón de Campeones y la Campeones Cup. Entre 2023 y, especialmente, 2024, el América se alzó como un equipo prácticamente invencible, tricampeón y encima, con muchas miradas encima de recelo.

Como dirá la canción, todo se derrumbó, o empezó a derrumbarse ya en 2025, un año que se puede considerar desastroso no solo por la inercia ganadora que tenían las Águilas, sino también por la cualidad histórica que goza la institución de Coapa. Este es un repaso de todo lo que perdieron los azulcrema en el año que acaba.

LIGA MX

Por partida doble: tanto el Clausura 2025 como el Apertura 2025 no resultaron como se esperaba para el conjunto de las Águilas que, aún así, se las arregló para jugar la Final del primer torneo mencionado. Para el Clausura, las Águilas perdieron la Final ante Toluca con global de 2-0, si bien el conjunto de Coapa pudo quedarse con la 'consolación' de haber disputado cuatro Finales de Liga MX al hilo, si bien se fue la chance del tetracampeonato.

Mientras tanto, en el Apertura, la realidad fue mucho más oscura para las Águilas que ni siquiera alcanzaron la Final y se quedaron en los Cuartos de Final en donde Monterrey fue el equipo que avanzó a la siguiente ronda con global de 3-2.

CONCACAF CHAMPIONS CUP

El gran pendiente del conjunto azulcrema, no de este año, sino de algunos ya, está en el plano internacional y para 2025, América no pudo avanzar más allá de los Cuartos de Final del certamen de Concacaf. Un cabezazo de Ángel Sepúlveda fue suficiente para que Cruz Azul diera una dolorosa eliminación a los dirigidos por André Jardine.

MUNDIAL DE CLUBES

La primera edición de 32 equipos del Mundial de Clubes de la FIFA se realizó en 2025, y si bien Concacaf tenía cuatro cupos por norma (cinco contando al anfitrión invitado Inter Miami), América no se encontraba dentro de alguno de esos lugares... hasta que surgió una oportunidad de oro después de que León perdiera su cupo por cuestiones de multipropiedad de Grupo Pachuca. Ante ese escenario, la FIFA decidió que América y LAFC disputarían a partido único la última plaza en casa del conjunto californiano. A pesar de estar fuera de México, las Águilas no solo partían como favoritas, sino que la obligación estaba totalmente de su lado.

A pesar de que se resaltó una y otra vez la importancia que tenía para América clasificar al Mundial de Clubes en donde tendría la oportunidad de medirse con el Chelsea (a la postre, campeón del certamen), los azulcrema acabaron por perder la oportunidad en el partido ante el LAFC que se resolvió de forma dramática, primero sobre el final del tiempo regular (empate) y después, en tiempos extra, con marcador de 2-1 para los estadounidenses.

CAMPEÓN DE CAMPEONES