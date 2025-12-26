    Liga MX

    Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto de acusación de violación

    El falló llegó cinco años después de la denuncia contra el futbolista.

    Por:Juan Regis
    Video Destapan que jugador de Liga MX es inocente tras cargos de violación

    Cinco años después, este jugador, ex de uno de los grandes del futbol mexicano quedó absuelto por el delito de violación en su contra de cara al inicio del torneo Clausura 2026 de Liga MX.

    Se trata de Dieter Villapando, exjugador de las Chivas, quien fuera acusado en octubre de 2020 de haber abusado sexualmente de una mujer durante una fiesta, tras ingerir bebidas alcohólicas, junto a otros exjugadores del Rebaño.

    Después de tres días de juicio oral, una jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial absolvió al exfutbolista fue declarado no culpable de los cargos penales que se le imputaban.

    El caso provocó revuelo en el 2020 y Dieter Villapando junto a José Juan 'Gallito' Vázquez, Javier Eduardo 'La Chofis' López y Alexis Peña fueron separados del club como medida disciplinaria hasta sus inminentes salidas del equipo.

    Desde 2020, Villalpando, de 34 años y quien actualmente pertenece a los Bravos de Juárez de cara al Clausura 2026, compareció ante las autoridades de manera periódica y tuvo que cumplir con varias medidas cautelares.

    Pese a la resolución favorable a Dieter Villapando, la jueza tiene cinco días hábiles para presentar el fallo por escrito, aunque trasciende de manera extraoficial que la Fiscalía de Jalisco podría aportar testigos que no fueron localizados durante el juicio para apelar la decisión.

