Pumas recibió a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario para cumplir con su compromiso de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX donde la lluvia volvió a causar estragos.

Los primeros 45 minutos se inclinaron un poco más hacía el arco de Necaxa en donde Jorge Ruvalcaba tuvo la más clara en un mano a mano que perdió ante Luis Unsain, los Rayos sorprendieron en los primeros minutos y un remate de Tomas Badaloni pasó muy cerca del arco de Keylor Navas.

PUBLICIDAD

Previo al inicio del juego, Necaxa informó sobre el estatus de Agustín Palavecino, quien no estuvo en la convocatoria para este encuentro en el Estadio Olímpico, todo se trató de una lesión leve en la que ya se trabaja para la recuperación.

En el complemento apareció la oportunidad para los de la UNAM, un desborde por izquierda por parte de Jorge Ruvalcaba le quedó un poco atrás y Pedro Vite remató en el área chica, pero el balón salió arriba del larguero.

Minutos más tarde por fin se abrió el marcador, ‘Coco’ Carrasquilla cobró el tiro de esquina desde la punta de la derecha, el balón viajo al segundo palo y sin elevarse, Rubén Duarte metió el cabezazo cruzado directo a las redes del Necaxa.

Los Rayos emparejaron el marcador rápidamente con un golazo de Diego de Buen, quien, en un segundo intento tras su primer disparo, le quedó el balón y con un toque fuerte y colocado puso el esférico en las redes.

Los Pumas pudieron salir con el triunfo, pero una falla grosera de ‘Memote’ Martínez en el área chica, sin portero, con el balón a modo y rebanó el balón que se fue hacía la línea de fondo por un costado del arco.

La polémica se levantó en el agregado, una jugada entre Kevin Rosero y Rubén Duarte fue revisada por el VAR y el silbante decretó acción de juego y no marcó la pena máxima para los auriazules, por lo que así se mantuvo el marcador al pitazo final.

Para la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, los de la UNAM visitarán a Toluca, mientras que los Rayos recibirán a León.