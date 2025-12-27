Los momentos más inesperados y curiosos en la Liga MX en el Clausura y Apertura 2025
Datos increíbles y hechos que sencillamente no veíamos venir en el futbol mexicano en el año que termina.
Video ¡Ni tú lo sabías! Lo más insólito que vimos en la Liga MX este año
La Liga MX en 2025 estuvo dominada por un equipo, los Diablos Rojos de Toluca, que ganaron cuatro títulos, los dos torneos, tanto el Clausura como el Apertura, además del Campeón de Campeones y el Campeones Cup.
Pero a lo largo de los dos torneos hubo momentos inéditos, curiosos, récords que se impusieron y hechos que deslumbraron con estos datos de Ricardo Salazar para TUDN.
- Entre los torneos Clausura y Apertura de 2025 se anotaron 998, la cifra más alta desde 2005 cuando se rebasaron los mil goles.
- El 8 de marzo, en el Cruz Azul vs. Monterrey, alinean cinco europeos por primera vez desde 1982.
- En la Fecha 7 del Clausura 2025 todos los equipos anotan, algo que no sucedía desde la Jornada 10 del Apertura 2016.
- El 1 de marzo Toluca incurre en alineación indebida con ocho extranjeros durante nueve minutos ante América.
- El 25 de mayo, Antonio Mohamed iguala a Ignacio Trelles y Víctor Manuel Vucetich tras ganar cuatro campeonatos con equipos diferentes.
- El Pachuca vs. América fue un dolor de cabeza; el 5 de abril no hubo transmisión en televisión en el Estadio Hidalgo por orden de un juez.
- El 39 de agosto se juega a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes por decisión de la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX.
- El 25 de julio Keylor Navas impone récord como el portero más veterano en debutar a los 38 años y 222 días de edad.
- El 27 de septiembre Jorge Ruvalcaba anota el gol 75 mil de Liga en México en el Clásico Pumas vs. América.
- El 28 de septiembre José de Jesús Corona se retira en el Xolos vs. Cruz Azul se va con las marcas de más porterías en cero y penales atajados.
- El 26 de noviembre Gilberto Mora rompe la marca como el goleador más joven en Liga MX en Fase Final a los 17 años y 43 días de edad.
- Sergio Ramos rompió la marca como el jugador más veterano en anotar gol en Liguilla a los 38 años con 251 días de edad.
- El año termina con dos rachas vigentes: Cruz Azul con 27 juegos como local de forma seguida sin perder en Ciudad Universitaria y Santos Laguna con 34 juegos consecutivos sin ganar de visitante.
