Video ¡Ni tú lo sabías! Lo más insólito que vimos en la Liga MX este año

La Liga MX en 2025 estuvo dominada por un equipo, los Diablos Rojos de Toluca, que ganaron cuatro títulos, los dos torneos, tanto el Clausura como el Apertura, además del Campeón de Campeones y el Campeones Cup.