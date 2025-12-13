    Liga MX

    Toluca recibe el apoyo de equipo de la NFL para la final ante los Tigres

    Jugadores emblemáticos de San Francisco le mandó un mensaje a los Diablos Rojos para la Final de la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video La NFL apoya a Toluca para la final de Liga MX ante Tigres

    Toluca recibirá a Tigres en la Gran Final de vuelta para definir al Campeón del Apertura 2025 de la Liga MX, el partido se disputará este domingo en la cancha del Nemesio Díez.

    A través de las redes sociales, los Diablos Rojos recibieron un mensaje de apoyo de los jugadores estelares de los San Francisco 49ers, equipo de la NFL que es muy seguido en México.

    El quarterback, Brock Purdy, el receptor Geroge Kittle, el corredor Christian McCaffrey y el mexicano Isaac Alarcón, liniero ofensivo, les mandaron buenos deseos de cara al partido que culmina el torneo ante los de la UANL.

    “Hey Toluca, gracias por el jersey, buena suerte el fin, gánenlo bebés”, dijo el mariscal de campo. El ala cerrada mostró su español y gritó, “Gracias Toluca, vamos”. “Muchas gracias, Toluca, les deseo lo mejor este domingo en la final, que Dios los bendiga”, dijo el mexicano, a su vez, el corredor comentó, “Toluca, muchas gracias por el jersey, buena suerte el fin de semana, desde acá los alentamos”.

    Los Escarlatas tienen una especial inquietud por su delantero Alexis Vega, quien no ha podido jugar por más de un mes debido a una lesión, pero el jugador ha sacrificado mucho por recuperarse, así lo revelaron en entrevista.

    Además, en Toluca se hicieron de ayuda divina para enfrentar este duro partido ante la UANL, los jugadores fueron captados así por las cámaras.

    Video ¿Miedo en Toluca? Esta es la 'cábala' que tendría Tigres para la Final
    Relacionados:
    Liga MXTolucaSan Francisco 49ers

