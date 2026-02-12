Liga MX Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial Brian Gutiérrez respondió sobre el interés que hubo en su momento del América por él en el pasado.

Dieg Campillo, defensa de Chivas, habló de cara al Clásico de Chivas vs. América al considerar que si bien es un partido importante, no lo ve como especial.

"Para nosotros todos los partidos son bravísmios, todos nos juegan a tope, estamos tranquilos, es un juego importante pero no más que los que hemos jugado, todos los partidos son importantes para nosotros, nuestra racha empezó con América el torneo pasado y se vino un hilo de victorias y es un partido fuerte pero no especial".

Campillo comentó que el tema que la prensa considere al Guadalajara como favorito contra las Águilas, no es algo que les incomode al interior del plantel, por llegar Chivas como líder del Clausura 2026 de la Liga MX.

"En un clásico no hay favoritos, se compite diferente, no nos incomoda que nos pngan como favotiros o no favoritos, vamos a ganar. No importan los resultados pasados, los clásicos siempre son buenos, ellos van a competir como si fuera una final, no hay favorito, no existe".

EL PASADO DE DIEGO CAMPILLO EN EL CLÁSICO CHIVAS VS. AMERICA



El defensa del Guadalajara también fue preguntado sobre su experiencia en niveles juveniles sobre enfrentarse a las Águilas.

"Me tocó desde niño jugar estos clásicos y siempre mucha intensidad, se juegan a tope, desde niño te enseñan a que este partido no se podía perder, siempre lo sentías diferente, en la semana se trabajana diferente, cuando los veo enfrente te despierta algo y no se me ha qjuitado, sigue ese fuego, esa emoción por ganar el Clásico".