    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026

    Ramón Ramírez y Joel Sánchez consideran que Armando González posee las cualidades para seguir brillando y ganarse un puesto en el Tri de Aguirre.

    Baudelio García Espinosa
    Semana de Clásico, semana de controversia, polémica y en el programa de Faitelson sin Censura los invitados de esta tarde fueron los exfutbolistas Ramón Ramírez y Joel ‘Tiburón’ Sánchez leyendas del Guadalajara y voces autorizadas para hablar del jugador del momento en el Rebaño, Armando ‘Hormiga’ González.

    Liga MX

    El ‘Tiburón’ fue claro al señalar que existen muchas promesas que se quedan en el último momento de cocción y Armando era la tercera opción de Chivas en la delantera. “Es gran mérito del jugador, de sus entrenadores, para terminar como campeón de goleo, en el torneo anterior.

    “Este torneo arrancó muy bien, ya es seleccionado y está en la antesala de la lista mundialista, cosa que me da alegría. Hay que creer más en el futbolista mexicano, hay que sostenerlo. Hay que tener procesos normales como los tiene él”, destacó Joel Sánchez.

    Ramón Ramírez, voz autorizada

    Por su parte, Ramón Ramírez señala que la ‘Hormiga’ González esté en la lista final del técnico Javier Aguirre para jugar la Copa del Mundo en México.

    “Estos meses serán definitivos para subirse al tren mundialista. La ‘Hormiga’ tiene una fusión de capacidades o características, porque te arrastra la pelota. Te dribla, asiste, cabecea muy bien, es un tipo muy completito”, agregó Joel Sánchez.

    Remató señalando que ve a la ‘Hormiga’ más completo que a Chicharito en sus inicios con Chivas, con más hambre.

    Video Golazos: Así fueron los goles de Hormiga González y Efraín vs. Mazatlán
    Liga MXArmando GonzálezAméricaJavier Hernández

