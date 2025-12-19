Liga MX Antonio Mohamed revela la cábala a la que recurrió en los penales en Final de Liga MX El director técnico del Toluca, confesó que en las prácticas por penales antes de la Final de vuelta “varios lo patearon afuera”.

Video Esta es la cábala que Antonio Mohamed usó en los penales

En ella no dejó pasar la anécdota de los nervios y el estrés que llegó a vivir durante la definición por penales que acabó en instancias de muerte súbita y con ello conseguir el título 12 en la historia de los Diablos Rojos en Liga MX.

‘El Turco’ Mohamed ha admitido varias ocasiones que es una persona de cábalas y en el partido más importante del torneo, la Final, no fue la excepción; y no, no se trató de la decisión de cambiar al arquero titular para el juego de vuelta, sino de permanecer en la banca en las instancias finales.

“Me pongo en la piel de los jugadores y esa caminata es eterna. El día anterior pateamos en ese arco y varios lo patearon afuera. No, no, no sabes lo que era. Estuvimos pateando ahí, les dije que fueran inteligentes y que utilicen la fuerza los que estuvieran a la altura y que traten de tener el cuerpo… elijan un lugar y que le den firme con el cuerpo abajo para que la pelota no se levante. Pero bueno es difícil. La presión es grande.

“ Me quedo ahí (en la banca) por un tema no sé si de cábala. Porque también el otro día me tocó con Orlando City en la Leagues Cup y perdimos por penales y también estaba en la banca sentado, pero me quedo ahí por un tema, nada, de cábala diríamos, a ver si ayuda. Intento mirar por la pantalla, escucho los gritos de la gente a ver si es gol o no es gol”, relató ‘Turco’ Mohamed.

ANTONIO MOHAMED SABÍA QUE TOLUCA ERA CAMPEÓN POR LA AFICIÓN

El estratega del Toluca confesó que escuchar a los seguidores escarlatas y la reacción de estos en los penales, así como ver a Alexis Vega para pegar el disparo definitivo en la muerte súbita fueron su guía en la definición por penales para conseguir el título 12 de Liga MX, el quinto en su carrera profesional.

“Lo que tengo claro que cuando Luis (García) atajó el penal a (Ángel) Correa y que iba (Alexis) Vega, sabía que ahí éramos campeones, porque Alexis no iba a fallar, no erra porque tiene mucha jerarquía, sabía que lo iba a esperar, iba a detener el paso, iba a cambiar el palo, lo tenía claro.

