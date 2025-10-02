    Toluca

    Toluca se sobrepone a la polémica y logra título de la Campeones Cup

    De último minuto, triunfo infernal en California y la Campeones Cup vuelve a ser de la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Franco Romero fusila dentro del área!

    El Toluca logró un triplete espectacular en un 2025 que se está convirtiendo en el año de los Diablos Rojos, ahora después de conquistar la Campeones Cup en casa del LA Galaxy.

    Marcador de 3-2 para los escarlatas quienes vinieron de atrás en dos ocasiones para llevarse el certamen que enfrenta al ganador de la MLS Cup y al de Campeón de Campeones de la Liga MX.

    Parecía que los dirigidos por Antonio Mohamed estaban con las piernas demasiado pesadas en el Dignity Health Sports Park, algo que el Galaxy aprovechó para tratar de tener mucho más dinamismo y, a final de cuentas, un penal provocado por Jesús Gallardo y cobrado por Diego Fagúndez de forma excelsa abrió el marcador en el primer tiempo.

    El complemento trajo drama y, sobre todo polémicas. El 'Turco' Mohamed fue expulsado por reclamar un arbitraje deficiente y el tiempo le daría la razón. Toluca sufrió una falta similar al penal en el área angelina, pero no hubo ni siquiera revisión, además de un gol anulado y el Galaxy, que anotó el segundo gol también en una posición muy polémica, por conducto de Pec.

    Información en progreso.

    Relacionados:
    TolucaLA Galaxy

