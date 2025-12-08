Liga MX Final Liga MX: Toluca a igualar bicampeones en torneos cortos Los Diablos Rojos han dominado en torneos cortos, pero tienen un pendiente que intentarán acabar ante Tigres.

Por: Raúl Martínez

Toluca es uno de los equipos más ganadores en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano con ocho títulos, sin embargo, nunca ha podido lograr un bicampeonato como sí lo han hecho otros equipos de la Liga MX.

Ante Tigres será la segunda ocasión que tenga la oportunidad de convertirse en bicampeón luego que en el torneo Invierno 2000 no lo pudiera conseguir tras caer en la final ante Monarcas Morelia en el Nemesio Diez.

En caso de revalidar su título en esta final del Apertura 2025 se convertirá en el quinto equipo en lograr un bicampeonato en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

Pumas fue el primer equipo en ser bicampeón en torneos cortos al levantar los títulos del Clausura 2004 y Apertura 2004 al derrotar a Chivas y Monterrey respectivamente.

Tuvieron que pasar casi 10 años para que en la Liga MX hubiera un bicampeón, y fue el León al obtener los campeonatos del Apertura 2013 y Clausura 2014 tras superar al América y Pachuca.

El Atlas fue el tercer equipo en conseguir el bicampeonato en torneos cortos al consagrarse en el Apertura 2021 y Clausura 2022 el imponerse en la final ante León y Pachuca.

Y el último equipo en lograr ser bicampeón fue el América, quien en conquistó el Apertura 2023 y Clausura 2024 luego de vencer a Tigres y Cruz Azul.

Ahora, Toluca buscará darle una alegría más a su afición con el bicampeonato para suma su título número 12 y empatar a las Chivas como el segundo equipo más ganador del futbol mexicano.