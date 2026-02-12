Liga MX Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas El juvenil mexicoamericano fue cuestionado sobre el interés que hubo de las Águilas por él.

Brian Gutiérrez, mediocampista de Chivas, comentó acerca de la posiblidad que tuvo de jugar con el América de cara al Clásico Nacional este sábado.

"Hubo un tema de eso (jugar en el América), yo tenía la respuesta final y siempre era Chivas", respondió el mexicoamericano en conferencia de prensa, que tuvo respuestas cortas en su atención a los medios.

Gutiérrez es consciente de la importancia que tiene este partido ante las Águilas y que la meta es como siempre, el triunfo. Brian puede ser parte de los jugadores que marquen diferencia en este Clásico.

"Cada partido buscamos sacar tres puntos, sabemos la importancia de ganar, no importa si es de visita o en casa. Sabemos la responsabilidad que tenemos, tenemos que subar tres puntos y sabemos la exigencia del club".

Dieg Campillo, defensa de Chivas, habló de cara al Clásico de Chivas vs. América al considerar que si bien es un partido importante, no lo ve como especial.