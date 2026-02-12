    Liga MX

    Estos son los futbolistas de Chivas y América que pueden decidir el Clásico

    El Rebaño y las Águilas disputan el esperado encuentro de la Liga MX, y aquí te dejamos a los futbolistas que pueden darle rumbo al duelo.

    Omar Carrillo
    Armando 'Hormiga' González o Henry Martín, Raúl Rangel o Luis Malagón. Es tiempo de Clásico en el Clausura 2026 y aquí te dejamos los jugadores de ambos conjuntos que pueden definir el tan esperado duelo de la Liga MX.

    Por Chivas, para nadie es un secreto y es claro que el jugador más enrachado frente al arco es Armando 'Hormiga' González. No solo fue campeón goleador del Apertura 2025 con 11 anotaciones, si no que ha iniciado con la misma puntería el presente torneo y lleva cuatro dianas.

    Su oportunidad frente al arco, su agilidad mental y su contundencia serán vitales en el duelo.

    Pero sin compañeros que le surtan de balones, no sería lo mismo así que Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Richard Ledezma serán vitales, como lo han sido en el accionar del conjunto de Gabriel Milito, y por ahí Daniel Aguirre, que lleva dos goles, podría ser el tapado del equipo.

    Por supuesto, lo que haga Raúl Rangel bajo los tres postes no puede ser menos con sus atajadas y lances.

    Del lado del América, ahora la línea es un poco más difusa por el recambio de jugadores que ha sufrido. Recuperó en la delantera a Henry Martín que busca desesperadamente recuperar el tiempo perdido en el América, pero el poco ritmo de juego puede jugar en su contra.

    Bryan Rodríguez, Alejandro Zendejas también serán claves en el accionar de los de Coapa.

    Pero detener a la ofensiva de Chivas será también una misión primordial, con Dourado y Jonathan Dos Santos robando y distribuyendo desde el medio campo, destruyendo también, y Sebastián Cáceres e Israel Reyes liderando la defensa.

    Luis Malagón, el último bastión, también será fundamental ante una ofensiva encendida como la de Chivas.

