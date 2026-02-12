    Liga MX

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"

    El exjugador aseguró que a Chivas no se le apapacha por jugar con puros mexicanos

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Ramón Ramírez lanzar tremendo dardo: “América tiene un canal aliado”

    Ramón Ramírez, ex jugador de Chivas y América, lanzó un picante mensaje al dar a entender que las Águilas tienen grandeza gracias a una televisora.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, Ramón Ramírez aseguró que los Rojiblancos tienen la misma exigencia que América y que no son apapachados por jugar con mexicanos.

    “Lo que yo veo es que en los equipos de alta popularidad, como se viene el Clásico, efectivamente uno aparentemente basa sus títulos en grandes contrataciones, en abrir la chequera, en tener un medio de comunicación que se carga a su favor... tiene un canal aliado que no tienen otros equipos.

    “La exigencia para Chivas es la misma, le exige, le aplaude, le apoya, pero hay una parte sentimental, l a tradición que envuelve a este equipo los hace ser más románticos, que más de los títulos es conservar esa tradición, principios, darle oportunidad a los jóvenes”, indicó Ramón Ramírez.

    De igual forma el exfutbolista de las Chivas señaló que en ocasiones si han desventaja que los otros equipos tengan extranjeros, pero en el Guadalajara no les tienen miedo.

    “Sobre tener desventaja, no tenemos fobia los que jugamos en Chivas a los extranjeros, en capacidad y calidad serán bienvenidos, pero si representan en algún momento para algún club la desventaja, hay que inyectarle al joven mexicano todas las herramientas, en lo futbolística, mentalidad, roce, no somos una liga que le dé mucha oportunidad al mexicano, pero tampoco somos exportadora”, agregó el exjugador.

    Video Ramón Ramírez dice porqué el Clásico es insuperable
    Liga MXAméricaGuadalajara

