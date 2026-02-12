    Liga MX

    Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico

    La leyenda del América le dedicó un emotivo mensaje al verlo en el partido vs. Olimpia.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Nieto del Ruso Brailovsky sale a la cancha con América y se roba el corazón

    Más sobre Liga MX

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"
    1 mins

    Ramón Ramírez lanza dardo al América: "Tienen un medio que se carga a su favor"

    Liga MX
    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026
    1 mins

    Leyendas de Chivas ven a la ‘Hormiga’ González en el Mundial 2026

    Liga MX
    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas
    1 mins

    Brian Gutiérrez acepta que América lo buscó previo a jugar con Chivas

    Liga MX
    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial
    1 mins

    Diego Campillo considera el Clásico Chivas vs. América no tan especial

    Liga MX
    Estos son los futbolistas de Chivas y América que pueden decidir el Clásico
    1 mins

    Estos son los futbolistas de Chivas y América que pueden decidir el Clásico

    Liga MX
    La ocasión más reciente que llegó Chivas de líder ante América
    1 mins

    La ocasión más reciente que llegó Chivas de líder ante América

    Liga MX
    Chivas vs. América: 'Ruso' Zamogilny, decepcionado por el equipo favorito de su hijo; ¿a quién le va?
    1 mins

    Chivas vs. América: 'Ruso' Zamogilny, decepcionado por el equipo favorito de su hijo; ¿a quién le va?

    Liga MX
    Dos leyendas de Chivas opinan sobre la Hormiga y Henry
    2:13

    Dos leyendas de Chivas opinan sobre la Hormiga y Henry

    Liga MX
    La Voz del Aficionado: ¿Quién jugaría en tu equipo Hormiga o Henry?
    1:39

    La Voz del Aficionado: ¿Quién jugaría en tu equipo Hormiga o Henry?

    Liga MX
    La Voz del Aficionado: ¿América puede quitarle invicto a Chivas?
    0:55

    La Voz del Aficionado: ¿América puede quitarle invicto a Chivas?

    Liga MX

    En la semana del Clásico Nacional entre Chivas y América, que se ha calentado con picantes declaraciones de los protagonistas, se vivió un momento muy emotivo que involucró a una de las leyendas del americanismo.

    PUBLICIDAD

    Y es que Daniel ‘Ruso’ Brailovsky dio a conocer que su nieto tuvo la oportunidad de estar cerca de los jugadores Azulcremas en la previa del juego contra el Olimpia por la Concacaf Champions Cup, algo que emocionó al exjugador de las Águilas.

    El día de ayer llevé a mi nieto al estadio saliendo de la mano de Jonathan dos Santos. Ver su emoción no tiene precio gracias al Club America y Concacaf”, fue el mensaje del ‘Ruso’ que acompañó con fotografías el emotivo encuentro.

    Daniel Brailovsky llegó al América en 1982 y de inmediato se ganó el cariño de la afición, y en su paso de tres años por los Azulcremas ganó dos títulos de liga de las temporadas 1983-84 y 1984-85, antes de salir del equipo en 1985 por temas personales.

    En 2007 regresó el ‘Ruso’ regresó al América como estratega donde llevó al equipo hasta la final de la Copa Sudamericana.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica