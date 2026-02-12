Liga MX Chivas vs. América | Nieto del 'Ruso' Brailovsky se roba el corazón de fans previo al Clásico La leyenda del América le dedicó un emotivo mensaje al verlo en el partido vs. Olimpia.

Video Nieto del Ruso Brailovsky sale a la cancha con América y se roba el corazón

En la semana del Clásico Nacional entre Chivas y América, que se ha calentado con picantes declaraciones de los protagonistas, se vivió un momento muy emotivo que involucró a una de las leyendas del americanismo.

Y es que Daniel ‘Ruso’ Brailovsky dio a conocer que su nieto tuvo la oportunidad de estar cerca de los jugadores Azulcremas en la previa del juego contra el Olimpia por la Concacaf Champions Cup, algo que emocionó al exjugador de las Águilas.

“ El día de ayer llevé a mi nieto al estadio saliendo de la mano de Jonathan dos Santos. Ver su emoción no tiene precio gracias al Club America y Concacaf”, fue el mensaje del ‘Ruso’ que acompañó con fotografías el emotivo encuentro.

Daniel Brailovsky llegó al América en 1982 y de inmediato se ganó el cariño de la afición, y en su paso de tres años por los Azulcremas ganó dos títulos de liga de las temporadas 1983-84 y 1984-85, antes de salir del equipo en 1985 por temas personales.