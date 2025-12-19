Liga MX Tigres lanza nueva playera inspirada en México y el Mundial 2026 Los felinos presentaron su nueva indumentaria en apoyo al conjunto nacional mexicano.

Video ¡Una joya esmeralda! Así es la nueva playera ‘mundialista’

Se jugará sin elementos seleccionados y además se eliminó la fase del Play-In, por lo que se espera un torneo competitivo y en el que, todo indica, será el último de Mazatlán FC ante una inminente venta al Atlante.

Así, con la Copa del Mundo de la FIFA en auge, Tigres se unió a la fiesta del futbol y presentó su nueva playera inspirada en la Selección Mexicana en su respaldo hacia el magno torneo futbolístico.

Se trata de la playera alternativa o tercer uniforme la cual es negro con detalles en verde, el color del Tricolor, y bajo el lema “los Tigres de México” que incluso lució el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Ángel Correa.

Tigres puede estrenarla en el arranque del Clausura 2026 cuando visite al Atlético de San Luis en la Jornada 1 el domingo 11 de enero próximo.