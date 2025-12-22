Liga MX Tigres anuncia la salida de Sebastián Córdova para el Clausura 2026 El club felino hizo oficial su segunda baja para el 2026 tras la polémica salida de Javier Aquino.

Video ¿Limpia de Guido Pizarro? Tigres anuncia salida de otro campeón

Continúa la limpia en Tigres tras ser subcampeón del Torneo Apertura 2025. Luego de la polémica salida de Javier Aquino, el club regio hizo oficial la baja de Sebastián Córdova.

“Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián”, publicó Tigres en su cuenta de X acompañado de un video con las mejores jugadas del futbolista mexicano.

Córdova se va de Tigres tras cuatro años en la institución y después de levantar dos títulos: la Liga MX en el Clausura 2023 y el Campeones Cup de ese mismo año.

Sebastián Córdova, de 28 años, registró 159 partidos con saldo de 24 goles y 18 asistencias con la camiseta del conjunto felino.

El mediocampista finalizó su contrato con Tigres, por lo que está libre para negociar con cualquier equipo de la Liga MX. En las últimas semanas ha sido vinculado con León y Pumas.

Además de Tigres, Córdova ha jugado para América, Necaxa y Alebrijes Oaxaca.

En la segunda baja de Tigres para el Torneo Clausura 2026 tras la salida de Javier Aquino, quien expresó su molestia con Mauricio Culebro y Guido Pizarro por las formas en que le comunicaron su salida, sin tener oportunidad de despedirse de sus compañeros y afición.

Tigres se encuentra en vacaciones tras disputar la Final del Apertura 2025 que perdió ante Toluca tras una épica tanda de penales de 24 cobros.

Los jugadores reportarán en los siguientes días para realizar una mini pretemporada para el Clausura 2026, en el que debutarán el próximo 11 de enero visitando al Atlético de San Luis.