Liga MX San Luis vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Jornada 4 Los potosinos reciben a Guadalajara con el propósito de sacar su primer triunfo en casa.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Chivas sigue con 11! Por esto querían expulsar a Daniel Aguirre vs. San Luis

El cuadro de San Luis recibe a Chivas en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX tras el parón por los juegos amistosos que sostuvo la Selección Mexicana.

El equipo de Guadalajara llegó a este encuentro como líder del torneo tras tres fechas, mientras que San Luis en octavo sitio.

Chivas toma la ventaja con el gol de Richard Ledezma.

Video Así fue el golazo de Richy Ledezma vs. Atlético San Luis

Por la vía penalti, Joao Pedro empató el marcador.

Daniel Aguirre marcó el de la ventaja de Chivas antes del descanso.

Video ¡Vaya golazo! El bailecito de Daniel Aguirre tras anotar el 1-2 al Atlético San Luis

Le anularon el gol del empate a San Luis por fuera de lugar.

Video ¡Le ahogan el grito de gol al San Luis! Miguel García anota en fuera de juego y va para atrás

Doblete de Joao Pedro al inicio del segundo tiempo

Video ¿De quién más? Mira el golazo con el que Joao Pedro empata 2-2 a Chivas

'Hormiga' González define el tercero de Chivas en San Luis.