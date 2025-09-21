    Monterrey

    Sergio Ramos y su brutal gesto con Fidalgo al final del América vs. Rayados

    El defensa del Monterrey tuvo una emotiva reacción cuando vio a su compatriota tras el silbatazo y en plena cancha.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video El brutal gesto de Sergio Ramos con Álvaro Fidalgo al final del partido

    América logró rescatar un empate 2-2 sobre el final del partido ante Rayados , un partido que estuvo lleno de emociones válido por la jornada del apertura 2025 de la Liga MX y donde Sergio Ramos fue uno de los protagonistas del encuentro.

    El defensor español mostró su categoría y liderazgo a los largo del compromiso, pero también fue superado en el gol del empate azulcrema marcado por Ramón Juárez.

    PUBLICIDAD

    Pero además de lo anterior, el defensa español también tuvo la oportunidad de tener un lindo gesto con su compatriota Álvaro Fidalgo, a quien conoce de su etapa en el Real Madrid.

    Al término del partido Ramos vio a Fidalgo, se dirigió a él y le dio un abrazo fraternal, además de dedicarle unas palabras.

    El excapitán del Real Madrid y la selección española también tuvo tiempo para saludar y darle un abrazo a Luis Malagón, portero del América, quien se acercó al jugador ibérico mientras hablaba con Fidalgo.

    Sergio Ramos ya había hecho algo similar cuando América enfrentó a Rayados en el Clausura 2025, pues en aquella ocasión se saludó a varios jugadores americanistas tras el partido y también tuvo una larga charla con Jonathan dos Santos.

    Más sobre Liga MX

    2:11
    ¡Un triunfo para encaminarse! Así puedes ver León vs. Mazatlán

    ¡Un triunfo para encaminarse! Así puedes ver León vs. Mazatlán

    1 min
    Alexis Vega aclara festejo con playera tras victoria contra Chivas

    Alexis Vega aclara festejo con playera tras victoria contra Chivas

    1:58
    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    1:23
    ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

    ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

    2 min
    Horario y dónde ver el Santos vs. Atlético de San Luis del Apertura 2025

    Horario y dónde ver el Santos vs. Atlético de San Luis del Apertura 2025

    Relacionados:
    MonterreyAméricaSergio RamosÁlvaro FidalgoLuis Malagón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD