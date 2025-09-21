Sergio Ramos y su brutal gesto con Fidalgo al final del América vs. Rayados

Video El brutal gesto de Sergio Ramos con Álvaro Fidalgo al final del partido

América logró rescatar un empate 2-2 sobre el final del partido ante Rayados , un partido que estuvo lleno de emociones válido por la jornada del apertura 2025 de la Liga MX y donde Sergio Ramos fue uno de los protagonistas del encuentro.

El defensor español mostró su categoría y liderazgo a los largo del compromiso, pero también fue superado en el gol del empate azulcrema marcado por Ramón Juárez.

PUBLICIDAD

Pero además de lo anterior, el defensa español también tuvo la oportunidad de tener un lindo gesto con su compatriota Álvaro Fidalgo, a quien conoce de su etapa en el Real Madrid.

Al término del partido Ramos vio a Fidalgo, se dirigió a él y le dio un abrazo fraternal, además de dedicarle unas palabras.

El excapitán del Real Madrid y la selección española también tuvo tiempo para saludar y darle un abrazo a Luis Malagón, portero del América, quien se acercó al jugador ibérico mientras hablaba con Fidalgo.