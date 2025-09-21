Video Resumen | América viene de atrás y logra rescatar el empate frente a Monterrey

En partido de la Jornada 9 de la Liga MX, América despertó en la recta final en el Gigante de Acero, marcó dos tantos casi seguidos y le sacó el empate 2-2 a un Monterrey que ya se hacía con la victoria y recuperando el liderato de la competencia.

Después de un inicio dominador, a los 17 minutos Lucas Ocampos prendió de cabeza tiro de esquina en el área, mismo que fue rechazado por Luis Malagón, pero al no poder contener la de gajos legó F idel Ambriz al encuentro y la mandó al fondo para poner arriba a los Rayados.

El momento trágico del partido se dio a los 25 minutos del encuentro, cuando en su intento de robarle el balón a Gerardo Arteaga, Dagoberto Espinoza hace un mal movimiento, apoya de más en la pierna izquierda y debe salir por una lesión aparentemente en la rodilla izquierda.

Ya cerca del descanso de mediotiempo, Sergio Canales recibió trazo tras gran triangulación entre Berterame y Lucas Ocampos, se llevó el balón al área rival, levantó el disparo ante la salida de Malagón y lo clareó para el 2-0 de Monterrey.

Para la parte complementaria, el América buscó responder, sin embargo, Rayados lucía infranqueable en zona defensiva, por lo que no encontraban resquicios para hacer daño.

Ya cuando todo indicaba que los locales se llevaban la victoria, al 82', en una jugada que nació case desde el medio terreno, Brian Rodríguez se llevó la de gajos, entró al área, retrasó el balón para 'Búfalo' Aguirre y éste no desaprovechó el regalito para acercar a los azulcremas.

No hubo reacción de los Rayados y, siete minutos después, en un tiro de esquina cobrado por Alex Zendejas, Ramón Juárez superó a Ramos en el salto, remató de cabeza y lo mandó al fondo para poner el 2-2 final en la pizarra.

Con este resultado, Monterrey llegó a 22 puntos, mismos que no fueron suficientes para recuperar el liderato, ahora en manos del Cruz Azul; mientras que América suma 18 unidades y bajó al cuarto lugar de la tabla.