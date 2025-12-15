    Liga MX

    'Cone' Brizuela es la tercera baja de Chivas para el Torneo Clausura 2026

    El Rebaño ya comenzó su pretemporada y el futbolista ya no reportó al no entrar en planes de Gabriel Milito.

    Video ¡Confirmado! Referente no seguirá en Chivas para el 2026

    Chivas tiene nueva baja confirmada para el Torneo Clausura 2026. Se trata de Isaác ‘Conejito’ Brizuela que no entra en planes del técnico Gabriel Milito para el próximo semestre.

    Erick López reporta para TUDN que el ‘Cone’ Brizuela ya ni siquiera se presentó al primer día de exámenes médicos y pruebas físicas del Rebaño rumbo al Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Brizuela terminó contrato y la directiva del Guadalajara optó por no renovarle al solo participar 22 minutos en un partido del Torneo Apertura 2025.

    Más sobre Liga MX

    Pumas prepara refuerzo proveniente del futbol de Europa para el Clausura 2026
    2 mins

    Pumas prepara refuerzo proveniente del futbol de Europa para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así fue el íntimo festejo de Héctor Herrera por el bicampeonato de Toluca
    1 mins

    Así fue el íntimo festejo de Héctor Herrera por el bicampeonato de Toluca

    Liga MX
    Aaron Ramsey cuenta cómo fue su salida de Pumas
    2 mins

    Aaron Ramsey cuenta cómo fue su salida de Pumas

    Liga MX
    La promesa de Paulinho a Portugal y Toluca para jugar el Mundial 2026
    2 mins

    La promesa de Paulinho a Portugal y Toluca para jugar el Mundial 2026

    Liga MX
    ¡Vigón golpea a Romero tras la Final de Liga MX Toluca vs. Tigres!
    1 mins

    ¡Vigón golpea a Romero tras la Final de Liga MX Toluca vs. Tigres!

    Liga MX
    Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores
    1 mins

    Alexis Vega, con chela en mano, lidera festejos de Toluca en vestidores

    Liga MX
    Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ser bicampeón con Toluca
    1 mins

    Ojo a lo que hizo Alexis Vega con Gignac tras ser bicampeón con Toluca

    Liga MX
    'Turco' Mohamed revela la locura que hará por el bicampeonato del Toluca
    1 mins

    'Turco' Mohamed revela la locura que hará por el bicampeonato del Toluca

    Liga MX
    ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo
    1 mins

    ¡Toluca muestra clase ante los Tigres! Reconocen al subcampeón con paseíllo

    Liga MX
    Toluca Campeón, la narración épica de Raúl Pérez al penal decisivo de Alexis Vega
    1 mins

    Toluca Campeón, la narración épica de Raúl Pérez al penal decisivo de Alexis Vega

    Liga MX

    El extremo de 35 años es la tercera baja confirmada de Chivas para el 2026 tras la de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien también acabó contrato, y la de Cade Cowell, que volverá a la MLS para jugar cedido en New York Red Bulls.

    El ‘Cone’ Brizuela llegó a Chivas en enero del 2015 procedente del Toluca y desde entonces disputó 339 partidos con saldo de 25 goles y 34 asistencias.

    Brizuela se va como un histórico del Rebaño al ganar cinco títulos, todos en la era de Matías Almeyda: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

    Alan Pulido puede ser la cuarta baja de Chivas

    Erick López añade que Alan Pulido no ha reportado con el Guadalajara por un problema estomacal y será este martes cuando se presente a hacer exámenes y pruebas médicas.

    Sin embargo, Gabriel Milito no contaría con Pulido para el Torneo Clausura 2026 y la directiva rojiblanca ya le estaría buscando acomodo, incluso recientemente fue vinculado con Necaxa.

    Desde su regreso a Chivas, en enero del 2025, Pulido solo ha anotado dos goles en 21 partidos entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

    Video De último momento: Chivas tiene a su segundo refuerzo para 2026
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraIsaác Brizuela

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX