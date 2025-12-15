Liga MX 'Cone' Brizuela es la tercera baja de Chivas para el Torneo Clausura 2026 El Rebaño ya comenzó su pretemporada y el futbolista ya no reportó al no entrar en planes de Gabriel Milito.

Video ¡Confirmado! Referente no seguirá en Chivas para el 2026

Chivas tiene nueva baja confirmada para el Torneo Clausura 2026. Se trata de Isaác ‘Conejito’ Brizuela que no entra en planes del técnico Gabriel Milito para el próximo semestre.

Erick López reporta para TUDN que el ‘Cone’ Brizuela ya ni siquiera se presentó al primer día de exámenes médicos y pruebas físicas del Rebaño rumbo al Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Brizuela terminó contrato y la directiva del Guadalajara optó por no renovarle al solo participar 22 minutos en un partido del Torneo Apertura 2025.

El ‘Cone’ Brizuela llegó a Chivas en enero del 2015 procedente del Toluca y desde entonces disputó 339 partidos con saldo de 25 goles y 34 asistencias.

Brizuela se va como un histórico del Rebaño al ganar cinco títulos, todos en la era de Matías Almeyda: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concacaf Champions League.

Alan Pulido puede ser la cuarta baja de Chivas

Erick López añade que Alan Pulido no ha reportado con el Guadalajara por un problema estomacal y será este martes cuando se presente a hacer exámenes y pruebas médicas.

Sin embargo, Gabriel Milito no contaría con Pulido para el Torneo Clausura 2026 y la directiva rojiblanca ya le estaría buscando acomodo, incluso recientemente fue vinculado con Necaxa.

Desde su regreso a Chivas, en enero del 2025, Pulido solo ha anotado dos goles en 21 partidos entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.