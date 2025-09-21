Monterrey vs. América cerró una jornada sabatina dentro de la Fecha 9 con un final del partido espectacular en el que las Águilas se repusieron de un 2-0 en contra para empatar y sacar un punto en el Gigante de Acero dentro de la Liga MX Apertura 2025.

Fue en el segundo tiempo que Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez hicieron los goles con los que se evitó la derrota americanista y que evitó que Rayados se hiciera del liderato del torneo.

“La verdad que fue un partido muy cerrado, creo que Monterrey es un gran plantel aquí en su casa se hacen muy fuertes, sabíamos que era importantísimo sumar, como fuera, sabemos que está la pelea de la tabla por los primeros lugares”, indicó Ramón Juárez a TUDN tras el encuentro.

Sin embargo, no dejó pasar su gol, el primero desde el que marcó a Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2024 dentro de las Semifinales de vuelta y con el cual lucha por un lugar en el once titular de André Jardine.

“En lo personal me siento muy contento primero porque pudimos sacar el empate, el gran esfuerzo de todo el equipo, y también contento por el gol, quiero dar gloria a Dios simplemente porque él me pone a jugar futbol para glorificarlo, eso es mi misión”, indicó Ramón Juárez tras superar la marca de Sergio Ramos y marcar el 2-2 definitivo.