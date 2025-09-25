PUBLICIDAD

Ramos pecó de confianza y al cobrar un tiro de penal a lo panenka, el arquero de los Diablos Rojos, Hugo González, se quedó con el balón y en ese momento el rumbo del partido cambió por completo.

Los Diablos Rojos reaccionaron y al final se llevaron el abultado triunfo. Ramos fue claro al señalar que todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue dura. “El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta.

La clave es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida.