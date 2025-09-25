    Futbol

    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    El defensa español postea en su Instagram un mensaje en donde deja en claro, el darle vuelta a la página tras descalabro ante Toluca.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Sergio Ramos, defensa de Rayados.
    Imagen Mexsport.
    Sergio Ramos, defensa de Rayados.

    La escandalosa derrota que Toluca le propinó a Rayados de 6-2 sigue provocando reacciones al interior de Monterrey. El defensa español Sergio Ramos tuvo en sus pies la posibilidad de que su equipo se pusiera al frente 0-2, pero los hubieras no existen.

    Ramos pecó de confianza y al cobrar un tiro de penal a lo panenka, el arquero de los Diablos Rojos, Hugo González, se quedó con el balón y en ese momento el rumbo del partido cambió por completo.

    Los Diablos Rojos reaccionaron y al final se llevaron el abultado triunfo. Ramos fue claro al señalar que todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue dura. “El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta.

    La clave es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida.

    Remata el mensaje con el sábado nos vemos de nuevo (para recibir a Santos Laguna).

