    Liga MX

    ¡Buenas noticias en Cruz Azul! Se perfila estadio en la Ciudad de México

    La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el presidente del equipo, Víctor Velázquez, se reúnen y adelantan buenas noticias

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    La foto que la afición celeste esperaba.
    Imagen De la cuenta de X de Clara Brugada.

    A través de un posteo en su red social X, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada posteó par de imágenes con el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, en donde el mensaje es que pronto podrán anunciar buenas noticias.

    Brugada aparece en su oficina con la playera de la Máquina y al lado el directivo de futbol. Tras una reunión en el edificio de Gobierno de la Ciudad de México la funcionaria solamente expresa el mensaje arriba mencionado.

    Cruz Azul sigue en la búsqueda de un terreno en la capital de país para levantar su estadio y tener su propio inmueble, algo que la afición celeste les ha pedido de manera insistente.

    Actualmente la Máquina juega en Puebla sus partidos como local, tras no llegar a un acuerdo para seguir en el estadio de Ciudad Universitaria. Es probable que el cuadro Celeste termine el actual Clausura 2026 jugando en el estadio Banorte.

    Será en las próximas semanas cuando el Gobierno de la Ciudad de México y Cruz Azul hagan el anuncio oficial acerca de la construcción del estadio Celeste, con el lugar y fecha de construcción.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulFutbol

