Liga MX ¡Buenas noticias en Cruz Azul! Se perfila estadio en la Ciudad de México La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el presidente del equipo, Víctor Velázquez, se reúnen y adelantan buenas noticias

Por: Baudelio García Espinosa

La foto que la afición celeste esperaba. Imagen De la cuenta de X de Clara Brugada.

A través de un posteo en su red social X, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada posteó par de imágenes con el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, en donde el mensaje es que pronto podrán anunciar buenas noticias.

Brugada aparece en su oficina con la playera de la Máquina y al lado el directivo de futbol. Tras una reunión en el edificio de Gobierno de la Ciudad de México la funcionaria solamente expresa el mensaje arriba mencionado.

Tuvimos una reunión muy fructífera con la @CruzAzulSCL.



Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/jSOvGGRVKM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 4, 2026

Cruz Azul sigue en la búsqueda de un terreno en la capital de país para levantar su estadio y tener su propio inmueble, algo que la afición celeste les ha pedido de manera insistente.

Actualmente la Máquina juega en Puebla sus partidos como local, tras no llegar a un acuerdo para seguir en el estadio de Ciudad Universitaria. Es probable que el cuadro Celeste termine el actual Clausura 2026 jugando en el estadio Banorte.