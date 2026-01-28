    Liga MX

    ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses!

    El futbolista de Cruz Azul explica cómo fue su regreso a las canchas y lo que le dijeron sus compañeros en ese momento.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas

    Una rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda puso en predicamento la carrera del futbolista Andrés Montaño. Ocho meses después el jugador revela que fue una lesión extraña. “Fue muy dura en el momento en el que estaba, pero ahora con las mismas ganas y fuerzas de hacer bien las cosas”, comentó Montaño en entrevista exclusiva al reportero de TUDN, Adrián Esparza.

    Más sobre Liga MX

    ¿Por qué América cambió de director deportivo?
    2 mins

    ¿Por qué América cambió de director deportivo?

    Liga MX
    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas
    2:09

    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas

    Liga MX
    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil
    1 mins

    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil

    Liga MX
    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!
    1:46

    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

    Liga MX
    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!
    2:25

    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!

    Liga MX
    Jorge Ruvalcaba deja Pumas con destino a la MLS con New York Red Bull
    1 mins

    Jorge Ruvalcaba deja Pumas con destino a la MLS con New York Red Bull

    Liga MX
    Uriel Antuna llegará a Pumas, confirmado
    1 mins

    Uriel Antuna llegará a Pumas, confirmado

    Liga MX
    América anuncia que Diego Ramírez deja de ser su director deportivo
    1 mins

    América anuncia que Diego Ramírez deja de ser su director deportivo

    Liga MX
    Liga MX solicita a FIFA un mercado de fichajes extraordinario para la Liguilla
    2 mins

    Liga MX solicita a FIFA un mercado de fichajes extraordinario para la Liguilla

    Liga MX
    Liga MX: Cruz Azul va por dos refuerzos antes de que acabe el mercado invernal
    1 mins

    Liga MX: Cruz Azul va por dos refuerzos antes de que acabe el mercado invernal

    Liga MX

    Al hablar de los primeros minutos, tras la lesión Andrés señalo que fue un momento especial para él, lo sintió como si fuera su primer partido en su carrera en años y emocionado y contento por regresar a las canchas. “No hay una fecha oficial de regreso, el torneo ya está, ir poco a poco, que sepan que yo voy a estar al cien con el equipo”, agregó.

    PUBLICIDAD

    Al respecto de cómo fue el recibimiento con sus compañeros muchos bromearon con Montaño, al decirle que si era nuevo refuerzo en el equipo y de qué posición jugaba. “El cuerpo técnico me tiene confianza y me toca respaldarlos”, concluyó.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulAndrés MontañoFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX