Liga MX ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses! El futbolista de Cruz Azul explica cómo fue su regreso a las canchas y lo que le dijeron sus compañeros en ese momento.

Una rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda puso en predicamento la carrera del futbolista Andrés Montaño. Ocho meses después el jugador revela que fue una lesión extraña. “Fue muy dura en el momento en el que estaba, pero ahora con las mismas ganas y fuerzas de hacer bien las cosas”, comentó Montaño en entrevista exclusiva al reportero de TUDN, Adrián Esparza.

Al hablar de los primeros minutos, tras la lesión Andrés señalo que fue un momento especial para él, lo sintió como si fuera su primer partido en su carrera en años y emocionado y contento por regresar a las canchas. “No hay una fecha oficial de regreso, el torneo ya está, ir poco a poco, que sepan que yo voy a estar al cien con el equipo”, agregó.

