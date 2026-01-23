    Liga MX

    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!

    El delantero mexicano llega procedente del club argentino Godoy Cruz, cuenta con 24 años y se integra al equipo de Pedro Caixhina.

    TUDN
    ¡Luca Martínez Dupuy se confirma como refuerzo de FC Juárez!

    El club FC Juárez informó a través de sus redes sociales la firma del delantero mexicano Luca Martínez Dupuy para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en una negociación con el equipo argentino Godoy Cruz, quien cedió al futbolista por un año con opción a compra.

    Desde el arranque del presente torneo, FC Juárez comenzó las negociaciones con el jugador mexicano, que nació en San Luis Potosí, incluso ya portó la playera de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Jaime Lozano, en un partido de preparación ante Bolivia.

    Martínez Dupuy se desempeña como centro delantero y lo definen como un atacante con proyección, potente y explosivo.

    Su carrera como profesional la ha forjado en Argentina, con el club Rosario Central, donde debutó en la Primera División en el 2021, disputó 96 partidos, anotó 13 goles, con dos asistencias.

    En enero del 2025 jugó para Godoy Cruz donde disputó 33 compromisos y anotó cuatro goles.

