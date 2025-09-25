Video ¡Golazo del Toluca! Castro la prende desde afuera del área y cuelga el 3-1

Toluca ganó, gustó y goleó 6-2 a Monterrey en actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Nemesio Diez este miércoles 24 de septiembre.

Un futbol al mero estilo del jogo bonito de Brasil hace algunos años o el famoso futbol total de Países Bajos, fue el que los fans pudieron ver esta noche para deleite de todos por parte del equipo de Antonio Mohamed.

PUBLICIDAD

El marcador no fue reflejo de lo que pasó en el partdido y no porque fuera un resultado engañoso, pero el campeón Toluca pudo ganar por muchos más goles sin problema alguno.

Rayados inició adelante con el gol de Germán Berterame a rechace de Hugo González al minuto 10 y luego pudo irse arriba 0-2, pero Sergio Ramos falló un penal a lo panenka.

Video ¡Doblete de Castro! Rayados no puede contra el poderío ofensivo de los Diablos y ya los golean 6-2



Ahí, resurgió de las cenizas el Toluca y vinieron los goles de Jesús Angulo al 23' en tiro desde fuera del área y la remontada gracias a Paulinho en un golazo de antología al minuto 25.

El 3-1 fue de Nico Castro también con disparo en los linderos del área al 34' y el mismo Paulinho puso el 4-2 antes del primer tiempo, esto al minuto 40.

En el segundo tiempo, Paulinho hizo su 'hat-trick' al 52' y Nico Castro su doblete al minuto 62. Entre todos esos goles, cayó el de Óliver Torres al minuto 39, que en ese momento fue el 3-2 parcial.

Con este triunfo, Toluca llegó a 22 puntos y recibirá a Mazatlán en casa este siguiente sábado. Rayados se queda también con 22 unidades y jugará de local ante Santos en el BBVA.