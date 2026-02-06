Liga MX ¡Cruz Azul confirma a Christian Ebere como su nuevo futbolista! El centro delantero nigeriano logra acuerdo con la Máquina para reforzar su ataque en el Clausura 2026 y Concacaf Champions Cup.

Cruz Azul lo hace oficial, el nigeriano Christian Ebere se incorpora a la Máquina para el Clausura 2026 y Concacaf Champions Cup. Apenas esta mañana el jugador llegó a la Ciudad de México y en tarde el cuadro Celeste lo presentó como su nuevo refuerzo en el ataque.

La institución requería con urgencia de personal en el ataque, ya que solamente cuenta en la posición con el ‘Toro’ Fernández, quien salió lesionado en el partido ante Vancouver FC y no verá actividad ante Toluca, tras ser expulsado.

Ebere aprobó exámenes médicos y ultimó detalles de su contrato, por lo que estaría disponible para el partido de mañana ante los Diablos Rojos, siempre y cuando el técnico Nicolás Larcamón así lo determine.

Cruz Azul tuvo la opción de firmar al colombiano Miguel Borja, pero nunca se logró el convenio, a pesar de que viajó a la Ciudad de México y estuvo presente en un partido de la Máquina, como espectador.