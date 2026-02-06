Los grandes jugadores africanos que han pisado la Liga MX

Cruz Azul sorprendió con el inminente fichaje de Christian Ebere , jugador nigeriano que se desempeña como delantero y que buscará ayudar a la Máquina en este Clausura 2026 de la Liga MX .

El jugador africano no sería el primero en jugar en el Futbol Mexicano, hay una lista corta, pero algunos han dejado la huella en su paso por la Liga MX, como Francois Omam-Biyik y Kalusha Bwalya, jugadores que marcaron una época en el América.