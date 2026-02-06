    Liga MX

    Los grandes jugadores africanos que han pisado la Liga MX

    Unos han brillado y otros han derramado talento, pero todos han sido importantes en sus respectivos equipos.

    Alonso Ramírez
    Cruz Azul sorprendió con el inminente fichaje de Christian Ebere, jugador nigeriano que se desempeña como delantero y que buscará ayudar a la Máquina en este Clausura 2026 de la Liga MX.

    El jugador africano no sería el primero en jugar en el Futbol Mexicano, hay una lista corta, pero algunos han dejado la huella en su paso por la Liga MX, como Francois Omam-Biyik y Kalusha Bwalya, jugadores que marcaron una época en el América.

    Recordemos algunos otros jugadores africanos que han pasado por el Futbol Mexicano.

    Jugadores africanos en la Liga MX

    • Francois Omam-Biyik (Camerún). Delantero histórico de Club América, jugó en México de 1994 a 1997.
    • Kalusha Bwalya (Zambia). Ídolo en el América y en los Rayos de Necaxa, (1994 a 1997).
    • Djaniny Tavares (Cabo Verde). Delantero letal con Santos Laguna de 2014 a 2018 en los que ganó cuatro títulos con los Guerreros.
    • Aké Loba (Costa de Marfíl). Delantero explosivo que ha vestidos los colores de Querétaro, Rayados de Monterrey y Mazatlán.
    • Clifford Aboagye (Ghana). Mediocampista multifuncional que militó para cuatro equipos del Futbol Mexicano de 2017 a 2023, entre ellos están, Atlas, Querétaro, Tijuana y Puebla.
    • Achille Emaná (Camerún). Delantero que jugó con Cruz Azul y Atlante. Logró el campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf con la Máquina Celeste.
    • Patrick Soko (Camerún). Mediocampista que jugó con Atlas, Atlante y Mineros de Zacatecas.
    • Alain N'Kong (Camerún). El atacante se coronó en la Liga MX con Atlante en el 2007, también jugó con Indios de Ciudad Juárez.
    Video Achille Emaná: El africano que ya fue campeón con Cruz Azul
