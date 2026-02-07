¿Quién fue la mujer encargada de llevar el protocolo en el Mazatlán vs. Chivas?
Antes del inicio del partido Anahí I cautivó con su belleza para hacer el anuncio oficial del partido de la Jornada 5.
Mazatlán vive sus últimos compromisos en la Primera División y este día recibió a Chivas que los derrotó 2-1. Antes de que el balón se pusiera en marcha, la persona encargada de llevar a cabo el protocolo fue una mujer, Anahí I, la reina del Carnaval 2026.
A unos días de que comienzan las tradicionales fiestas, la presencia de Anahí llamó la atención por su belleza. “En la cancha y en la tribuna el respeto y la inclusión son parte del juego. Juega Limpio y Siente Tu Liga”, fueron las palabras de la reina del Carnaval de Mazatlán. Con tan solo unos segundos en pantalla se volvió viral.
Las festividades comienzan la próxima semana y terminarán el próximo martes 17 de febrero.
Me acabo de enamorar 😍— Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) February 7, 2026
La responsable del protocolo de esta noche en El Encanto es, Su Graciosa Majestad, Anahí I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 🫅🏽 pic.twitter.com/DsrHrCQagl