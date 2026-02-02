Liga MX El director de la Comisión de Árbitros afirma que la Liga MX tiene tecnología de primer nivel Juan Manuel Herrero explicó paso a paso el funcionamiento del sistema semiautomático del VAR.

Video México está a la vanguardia en tecnología arbitral

El arbitraje en la Liga MX h a levantado mucha expectativa con el nuevo sistema semiautomático del fuera de lugar a través del VAR.

Este día en Faitelson Sin Censura, tuvo como invitado a Juan Manuel Herrero, director de la Comisión de Árbitros quien señaló que la tecnología que se tiene en México y la Liga MX es de primer nivel.

“ Sí, estamos a la vanguardia, de toda América y cuando digo toda América incluye Norteamérica, sí, creo que pocos países en Europa tienen lo que tenemos acá, realmente las herramientas que se nos han dado son herramientas que nos obligan a capacitar mejor, tener un arbitraje mucho más confiable, a ser consistentes”.

Además, explicó paso a paso cómo funciona la herramienta que se utiliza cada jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Hay un fuera de lugar, el operador ve que hay una señal, nos dice, hay un fuera de lugar, empieza a trabajar y entonces hace la conexión con la partida del balón, es decir, lo que le llaman el kick point, que es precisamente el momento en que se debe de considerar un fuera de lugar, es el momento exacto en que se da la patada y la ubicación del atacante, eso lo hace automático”.

“Lo califica esta tecnología de tener escaneados con 180 puntos a cada uno de los participantes y nos avisa y dice hay un fuera de lugar o no hay un fuera de lugar, luego convierte todo esto a 3D. Por qué no es totalmente automática, porque al final del día, y esa es una máxima de FIFA, la decisión la toma el VAR y el árbitro central”.