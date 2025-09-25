Video Así fue como Mohamed supo que Sergio Ramos iba a cobrar a lo Panenka

Antonio Mohamed contó el cómo supo que Sergio Ramos iba a cobrar su penal a lo Panenka y que falló finalmente al ser adivinado por Hugo González.

Tras la goleada de Toluca por 6-2 ante Monterrey, el entrenador de los Diablos Rojos explicó el 'secreto' que Javier Rojas informó en TUDN sobre el 'chismoso' para que el portero mexiquense atajara el cobro.

"En la noche no me podía dormir, me vine a ver una película, que era la única mañana a las 2, y estaba en Youtube y empecé a ver, y digo, a ver cómo nos enfrentamos a Sergio Ramos. Empecé a ver el Celta de Vigo vs. Real Madrid, y me hizo un gol picando el balón, me acordé, y en ese momento le dije a Angulo, dile a Hugo que se le va a picar.