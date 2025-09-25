Antonio Mohamed revela cómo supo que Sergio Ramos iba a cobrar a lo Panenka
El DT de Toluca explicó cómo fue que pudo deducir que el español iba a cobrar de esa forma.
Antonio Mohamed contó el cómo supo que Sergio Ramos iba a cobrar su penal a lo Panenka y que falló finalmente al ser adivinado por Hugo González.
Tras la goleada de Toluca por 6-2 ante Monterrey, el entrenador de los Diablos Rojos explicó el 'secreto' que Javier Rojas informó en TUDN sobre el 'chismoso' para que el portero mexiquense atajara el cobro.
"En la noche no me podía dormir, me vine a ver una película, que era la única mañana a las 2, y estaba en Youtube y empecé a ver, y digo, a ver cómo nos enfrentamos a Sergio Ramos. Empecé a ver el Celta de Vigo vs. Real Madrid, y me hizo un gol picando el balón, me acordé, y en ese momento le dije a Angulo, dile a Hugo que se le va a picar.
"A veces tenés suerte, a veces no. Es como que lo soñé, y yo sabía que iba a picar. Así que bueno, una ayuda para el equipo, ahí el equipo reaccionó y pudimos ganar el partido. Así se vio. Me pasó eso por la cabeza, porque justo anoche estaba viendo las imágenes, y sentía que en un momento de ese partido lo iba a hacer. Así que bueno, pudimos saltar, a veces es cierto, a veces no".
Curiosamente, ese penal a lo Panenka de Sergio Ramos en la visita del Real Madrid a Celta de Vigo en 2018, derivó días después en la destitución de Antonio Mohamed como entrenador del conjunto español.