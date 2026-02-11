    América

    Vinicius Lima advierte a la Liga MX con su mejor cualidad en el campo

    El nuevo brasileño de las Águilas ofreció declaraciones a los canales oficiales del club.

    Por:Antonio Quiroga
    Vinicius Lima, nuevo jugador de América, dio sus primeras declaraciones en el club en donde habló de su arribo a México como refuerzo del cuadro azulcrema.

    "Muy feliz de llegar aquí, desde que supe la propuesta de México quedé muy feliz, muy contento, hablé con algunas personas sobre el club, me hablaron muy bien, gracias a Dios todo salió muy bien y estoy aquí. Voy a dar mi máximo, mi talento, ayudar a los jugadores y espero que gusten mucho de Lima".

    Al momento de describir su posición en el campo y revelar las cualidades que tiene en el terreno de juego, Vinicius lanzo como una 'advertencia' al resto del futbol mexicano.

    "Juego en varias posiciones, volante, medio o punta, me gusta marcar goles fuera del área, en el día a día me irán conociendo. Los médicos, los fisios me recibieron muy bien, hice todas las pruebas posibles para estar apto para jugar, luego vi al preparado Marquinhos, muy bien recibidos, estamos listos para jugar".

    EL PASADO CON ANDRÉ JARDINE Y SU NÚMERO


    Vinicius Lima compartió que el haber elegido el número 45 se debe a que fue porque con ese debutó y no lo ha querido soltar, además reconoció ya haber trabajado con André Jardine en el pasado.

    "Jardine, trabajé con él en la academia de Gremio, ahi fuimos muy felices, teníamos un gran equipo, luego nos seperamos. Con Marquinhos lo conocí en 2023 con Fluminense, fumos campeones de la Libertadores, Recopa, en fin".

    Finalmente, lanzó elogios al uniforme del equipo: "Muy bonito, cuando vi las fotos en internet me gustó mucho, el modelo de los colores, así que muy padre".

    América jugará este fin de semana ante Chivas el Clásico Nacional en el Estadio Akron, el 14 de febrero a las 9:00pm CT de México y 10:00pm ET de Estados Unidos.

