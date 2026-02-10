    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Clausura 2026 de Liga MX

    La actividad de la siguiente fecha en el futbol mexicano trae el partido de Chivas vs. América.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    El calendario del Clausura 2026 de la Liga MX pone la Jornada 6 en el horizonte con el Clásico Chivas vs. América como principal aperitivo del fin de semana.

    Chivas llega como líder con cinco triunfos seguidos al derrotar 2-1 a Mazatlán, mientras que América hizo lo propio con victoria de 1-0 ante Rayados de Monterrey.

    PUBLICIDAD

    Pase lo que pase durante este fin de semana, Guadalajara se mantendrá en la punta al llevar cinco puntos sobre el resto de sus más cercanos competidores: Tigres, Cruz Azul y Atlas.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 6 comienza el viernes 13 de febrero con dos partidos y todo se extenderá hasta el domingo 15 de febrero con los restantes siete juegos.

    • Puebla vs. Pumas

    El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    Descartan Parque Bicentenario para que estadio de Cruz Azul tenga esa sede
    1 mins

    Descartan Parque Bicentenario para que estadio de Cruz Azul tenga esa sede

    Liga MX
    Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero
    1 mins

    Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero

    Liga MX
    Luis Romo se perderá el Clásico Chivas vs. América por lesión
    1 mins

    Luis Romo se perderá el Clásico Chivas vs. América por lesión

    Liga MX
    La dura baja que tendrá Chivas de cara al Clásico ante América
    1:47

    La dura baja que tendrá Chivas de cara al Clásico ante América

    Liga MX
    Oficial: Thiago Espinoza es del América
    1 mins

    Oficial: Thiago Espinoza es del América

    Liga MX
    Jonathan Pérez se suma a los refuerzos de Chivas procedente de la MLS
    2 mins

    Jonathan Pérez se suma a los refuerzos de Chivas procedente de la MLS

    Liga MX
    América anuncia de forma oficial a Vinicius Lima como refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia de forma oficial a Vinicius Lima como refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul, ya fue registrado en la Liga MX
    1 mins

    Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul, ya fue registrado en la Liga MX

    Liga MX
    Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"
    2 mins

    Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"

    Liga MX
    La razón por la Gignac se ha salvado de otras expulsiones
    1 mins

    La razón por la Gignac se ha salvado de otras expulsiones

    Liga MX

    • Toluca vs. Tijuana

    El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN. En México, por ViX.

    • Atlético de San Luis vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pachuca vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 17:00 del centro de México por FOX, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Juárez vs. Necaxa

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 19:00 del centro de México en TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT. En Estados Unidos y México, puedes seguir la transmisión por Fox Deportes.

    PUBLICIDAD

    • Monterrey vs. León

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 7pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Chivas vs. América

    El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 21:00 del centro de México por Amazon, a las 9pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • Cruz Azul vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de febrero a las 16:30 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 5:30pm ET, 2:30pm PT en Estados Unidos es por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    • Santos vs. Mazatlán

    El partido se llevará a cabo el domingo 15 de febrero a las 17:00 del centro de México y a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX