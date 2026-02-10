Liga MX Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Clausura 2026 de Liga MX La actividad de la siguiente fecha en el futbol mexicano trae el partido de Chivas vs. América.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

El calendario del Clausura 2026 de la Liga MX pone la Jornada 6 en el horizonte con el Clásico Chivas vs. América como principal aperitivo del fin de semana.

Pase lo que pase durante este fin de semana, Guadalajara se mantendrá en la punta al llevar cinco puntos sobre el resto de sus más cercanos competidores: Tigres, Cruz Azul y Atlas.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 6 comienza el viernes 13 de febrero con dos partidos y todo se extenderá hasta el domingo 15 de febrero con los restantes siete juegos.

Puebla vs. Pumas

El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Toluca vs. Tijuana

El partido se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN. En México, por ViX.

Atlético de San Luis vs. Querétaro

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 17:00 del centro de México, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Pachuca vs. Atlas

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 17:00 del centro de México por FOX, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por ViX.

Juárez vs. Necaxa

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 19:00 del centro de México en TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT. En Estados Unidos y México, puedes seguir la transmisión por Fox Deportes.



Monterrey vs. León

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 7pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Chivas vs. América

El partido se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 21:00 del centro de México por Amazon, a las 9pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por Telemundo.



Cruz Azul vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el domingo 15 de febrero a las 16:30 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 5:30pm ET, 2:30pm PT en Estados Unidos es por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Santos vs. Mazatlán