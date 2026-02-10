    Liga MX

    Los delanteros de Argentina en Cruz Azul que no brillaron la última década

    El delantero espera brillar como en su momento lo hizo Emanuel 'Tito' Villa o Mariano Pavone.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Alguien como Tito? En Cruz Azul, los delanteros argentinos no destacan

    Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul es un cierre contrarreloj en el mercado de fichajes de la Liga MX para el Clausura 2026.

    El argentino tuvo grandes momentos con Atlétco de San Luis y Pachuca, pero en Tigres careció de tener un olfato goleador como en sus primeros dos clubes en México.

    Sin embargo, en el historial reciente de delanteros centro en Cruz Azul, salvo Emanuel 'Tito' Villa o Mariano Pavone, los argentinos en esa posición han quedado a deber.

    DELANTEROS DE ARGENTINA QUE HAN FRACASADO EN CRUZ AZUL

    En Cruz Azul, Nicolás Ibáñez espera recuperar ese gol que perdió en momentos con Tigres, a pesar de que tuvo más de 140 juegos, pero apenas rebasó los 31 goles en todas las competencias.

    En Atlético de San Luis tuvo un paso de 57 goles en 115 partidos y en Pachuca de 35 anotaciones en 62 juegos. Acá los argentinos que no han dado resultados en Cruz Azul desde la salida de Emanuel 'Tito' Villa.

    • Augusto Lotti: Tuvo 22 partidos y dos goles entre el Clausura 2023, Apertura 2023 y Leagues Cup 2023.
    • Lucas Passerini: 17 partidos y cuatro goles entre el Clausura 2020 y Apertura 2021.
    • Milton Caraglio: 74 partidos y 25 goles entre 2018 y 2021 con La Máquina.
    • Jonathan Cristaldo: 15 partidos y cinco goles en el 2016.
    • Federico Carrizo: 8 partidos sin gol en el Apertura 2015.
    • Mariano Pavone: 103 partidos y 41 goles entre 2012 y 2014.

    NÚMEROS DEL TITO VILLA EN LA MÁQUINA


    Emanuel 'Tito' Villa se ganó los corazones en el Cruz Azul gracias a su gran rendimiento dentro del terreno de juego, aunque siempre le quedó la espinita clavada de no lograr ser campeón de Liga MX con el club celeste.

    Sus números fueron los siguientes con La Máquina: un total de 132 partidos entre todas las competencias y 66 goles, un promedio 0.50 goles por partido.

    LOS DELANTEROS ARGENTINOS RECORDADOS EN CRUZ AZUL


    A lo largo de los años en Cruz Azul, en toda su historia, han militado varios delanteros nacidos en Argentina, como en su momento Julio Zamora en la décado de los 90's que es considerado ídolo de muchos.

    Otros nombres que brillaron fueron Marcelo Delgado, Luciano Figueroa, César 'Chelito' Delgado y Emanuel 'Tito' Villa. En otras posiciones se recuerda a Miguel Marín, Héctor Adomaitis, Diego Latorre, Gabriel Pereyra, Ángel Morales, por mencionar a algunos.

    Video Nico Ibáñez a Cruz Azul: ¿Romperá la maldición de delanteros extranjeros?
