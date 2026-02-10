Liga MX Descartan Parque Bicentenario para que estadio de Cruz Azul tenga esa sede Ante los rumores que afirmaban que este lugar sería elegido, se negó que se vaya a dar para ese uso.

Video Descartan sede para nuevo estadio de Cruz Azul en la Ciudad de México

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en México, habló sobre el tema del estadio del Cruz Azul que avivó especulaciones hace unos días.

Todo surgió la semana pasada, cuando Brugada posó junto a Víctor Velázquez, presidente de La Máquina, con un texto que desató varios rumores: "Tuvimos una reunión muy fructífera. Muy pronto, podremos anunciarles buenas noticias".

LA SEDE DESCARTADA PARA EL ESTADIO DE CRUZ AZUL



En conferencia de prensa este martes, Clara Brugada fue cuestionada sobre los informes que la posible sede del nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario.

"El Parque Bicentenario el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo ahí está en manos del Gobierno federal, para que siga siendo un gran parque para la población. Es mentira que vaya a ser destinado para algún otro proyecto.

"Si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México está bien, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van a analizar, para que no afecten", puntualizó la Jefa de Gobierno.

LAS OTRAS SEDES QUE SE ESPECULAN



En reportes de la prensa, también se habló que el nuevo estadio de Cruz Azul, del cual llevan esperando muchos años sus aficionados podrían darse en otros lugares de la Ciudad de México.

Entre ellos estaban las especulaciones sobre Deportivo Hermanos Galeana y el Parque Cuitláhuac. Lo único real es que no existe pronunciamiento oficial sobre dónde puede darse la construcción del recinto cementero.