Nicolás Ibáñez es el delantero número 19 que Cruz Azul ficha en los últimos 10 años, la mayoría con paso fugaz y sin marcar diferencia en la Liga MX con la playera celeste.

Ibáñez, quien su momento fue campeón de goleo con Pachuca, llega a La Máquina en busca de romper la maldición de los delanteros extranjeros que han llegado y se han ido a la institución cementera sin superar el doble dígito de goles.

Y es que, de los 19 atacantes, solo siete han podido anotar 10 goles o más, los casos de Joffre Guerrón, Martín Cauteruccio, Felipe Mora, Milton Caraglio, Jonathan Rodríguez, Bryan Angulo y Gabriel Fernández, quien todavía está en el equipo. Giorgios Giakoumakis se quedó muy cerca al marcar nueve tantos.

El más destacado de todos ellos, y por mucho, es el ‘Cabecita’ Rodríguez con 50 goles en 108 partidos. Detrás del uruguayo, se ubica Milton Caraglio con 25 tantos y Cauteruccio con 23 dianas.

Nueve jugadores ni siquiera pudieron rebasar la barrera de los cinco goles, hablamos de: Jonathan Cristaldo, Andrés Rentería, Lucas Passerini, Ángel Romero, Iván Morales, Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Augusto Lotti y Díber Cambindo.

Para el Torneo Clausura 2026, Cruz Azul firmó al nigeriano Christian Ebere y al argentino Nicolás Ibáñez, quien buscará ser uno de los mejores delanteros de la Liga MX como lo fue en San Luis y Pachuca antes de llegar a Tigres donde anotó 31 goles en 141 encuentros.

Delanteros extranjeros que ha fichado Cruz Azul desde 2016