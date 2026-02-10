Cruz Azul y sus delanteros extranjeros fallidos, ¿Nico Ibáñez romperá la maldición?
Solo tres de 19 delanteros fichados en los últimos 10 años han superado la veintena de goles.
Nicolás Ibáñez es el delantero número 19 que Cruz Azul ficha en los últimos 10 años, la mayoría con paso fugaz y sin marcar diferencia en la Liga MX con la playera celeste.
Ibáñez, quien su momento fue campeón de goleo con Pachuca, llega a La Máquina en busca de romper la maldición de los delanteros extranjeros que han llegado y se han ido a la institución cementera sin superar el doble dígito de goles.
Y es que, de los 19 atacantes, solo siete han podido anotar 10 goles o más, los casos de Joffre Guerrón, Martín Cauteruccio, Felipe Mora, Milton Caraglio, Jonathan Rodríguez, Bryan Angulo y Gabriel Fernández, quien todavía está en el equipo. Giorgios Giakoumakis se quedó muy cerca al marcar nueve tantos.
El más destacado de todos ellos, y por mucho, es el ‘Cabecita’ Rodríguez con 50 goles en 108 partidos. Detrás del uruguayo, se ubica Milton Caraglio con 25 tantos y Cauteruccio con 23 dianas.
Nueve jugadores ni siquiera pudieron rebasar la barrera de los cinco goles, hablamos de: Jonathan Cristaldo, Andrés Rentería, Lucas Passerini, Ángel Romero, Iván Morales, Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Augusto Lotti y Díber Cambindo.
Para el Torneo Clausura 2026, Cruz Azul firmó al nigeriano Christian Ebere y al argentino Nicolás Ibáñez, quien buscará ser uno de los mejores delanteros de la Liga MX como lo fue en San Luis y Pachuca antes de llegar a Tigres donde anotó 31 goles en 141 encuentros.
Delanteros extranjeros que ha fichado Cruz Azul desde 2016
- Nicolás Ibáñez (Tigres)
- Christian Ebere (Nacional/Uruguay)
- Giorgios Giakoumakis (Atlanta United/MLS) – Apertura 2024 – 9 goles en 40 partidos
- Gabriel Fernández (Pumas) – Clausura 2024 – 18 goles en 56 partidos hasta la Jornada 5 del Clausura 2026
- Díber Cambindo (Independiente Medellín/Colombia) – Apertura 2023 – 4 goles en 18 partidos
- Augusto Lotti (Atlético Tucumán) – Clausura 2023 – 3 goles en 22 partidos
- Michael Estrada (Toluca) – Apertura 2022 – 3 goles en 24 partidos
- Gonzalo Carneiro (Liverpool/Uruguay) – Apertura 2022 – 4 goles en 24 partidos
- Iván Morales (Colo-Colo/Chile) – Clausura 2022 – 2 goles en 37 partidos
- Ángel Romero (Agente libre) – Clausura 2022 – 5 goles en 39 partidos
- Bryan Angulo (Emelec/Ecuador) – Apertura 2019 – 12 goles en 58 partidos
- Lucas Passerini (Palestino/Chile) – Clausura 2020 – 4 goles en 17 partidos
- Jonathan Rodríguez (Santos Laguna) – Clausura 2019 – 50 goles en 108 partidos
- Milton Caraglio (Atlas) – Apertura 2018 - 25 goles en 74 partidos
- Andrés Rentería (Querétaro) – Apertura 2018 – 2 goles en 13 partidos
- Felipe Mora (Universidad de Chile) – Apertura 2017 – 14 goles en 40 partidos
- Martín Cauteruccio (San Lorenzo/Argentina) – Clausura 2017 – 23 goles en 106 partidos
- Jonathan Cristaldo (Palmeiras/Brasil) – Apertura 2016 – 5 goles en 15 partidos
- Joffre Guerrón (Tigres) – Clausura 2016 – 11 goles en 33 partidos