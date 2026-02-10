    Liga MX

    Cruz Azul y sus delanteros extranjeros fallidos, ¿Nico Ibáñez romperá la maldición?

    Solo tres de 19 delanteros fichados en los últimos 10 años han superado la veintena de goles.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Nico Ibáñez a Cruz Azul: ¿Romperá la maldición de delanteros extranjeros?


    Nicolás Ibáñez es el delantero número 19 que Cruz Azul ficha en los últimos 10 años, la mayoría con paso fugaz y sin marcar diferencia en la Liga MX con la playera celeste.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 6 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Descartan Parque Bicentenario para que estadio de Cruz Azul tenga esa sede
    1 mins

    Descartan Parque Bicentenario para que estadio de Cruz Azul tenga esa sede

    Liga MX
    Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero
    1 mins

    Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero

    Liga MX
    Luis Romo se perderá el Clásico Chivas vs. América por lesión
    1 mins

    Luis Romo se perderá el Clásico Chivas vs. América por lesión

    Liga MX
    La dura baja que tendrá Chivas de cara al Clásico ante América
    1:47

    La dura baja que tendrá Chivas de cara al Clásico ante América

    Liga MX
    Oficial: Thiago Espinoza es del América
    1 mins

    Oficial: Thiago Espinoza es del América

    Liga MX
    Jonathan Pérez se suma a los refuerzos de Chivas procedente de la MLS
    2 mins

    Jonathan Pérez se suma a los refuerzos de Chivas procedente de la MLS

    Liga MX
    América anuncia de forma oficial a Vinicius Lima como refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia de forma oficial a Vinicius Lima como refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul, ya fue registrado en la Liga MX
    1 mins

    Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul, ya fue registrado en la Liga MX

    Liga MX
    Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"
    2 mins

    Henry Martín y el calvario que vivió: "Lloraba, le pegaba a la almohada"

    Liga MX

    Ibáñez, quien su momento fue campeón de goleo con Pachuca, llega a La Máquina en busca de romper la maldición de los delanteros extranjeros que han llegado y se han ido a la institución cementera sin superar el doble dígito de goles.

    Y es que, de los 19 atacantes, solo siete han podido anotar 10 goles o más, los casos de Joffre Guerrón, Martín Cauteruccio, Felipe Mora, Milton Caraglio, Jonathan Rodríguez, Bryan Angulo y Gabriel Fernández, quien todavía está en el equipo. Giorgios Giakoumakis se quedó muy cerca al marcar nueve tantos.

    El más destacado de todos ellos, y por mucho, es el ‘Cabecita’ Rodríguez con 50 goles en 108 partidos. Detrás del uruguayo, se ubica Milton Caraglio con 25 tantos y Cauteruccio con 23 dianas.

    Nueve jugadores ni siquiera pudieron rebasar la barrera de los cinco goles, hablamos de: Jonathan Cristaldo, Andrés Rentería, Lucas Passerini, Ángel Romero, Iván Morales, Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Augusto Lotti y Díber Cambindo.

    Para el Torneo Clausura 2026, Cruz Azul firmó al nigeriano Christian Ebere y al argentino Nicolás Ibáñez, quien buscará ser uno de los mejores delanteros de la Liga MX como lo fue en San Luis y Pachuca antes de llegar a Tigres donde anotó 31 goles en 141 encuentros.

    Delanteros extranjeros que ha fichado Cruz Azul desde 2016

    • Nicolás Ibáñez (Tigres)
    • Christian Ebere (Nacional/Uruguay)
    • Giorgios Giakoumakis (Atlanta United/MLS) – Apertura 2024 – 9 goles en 40 partidos
    • Gabriel Fernández (Pumas) – Clausura 2024 – 18 goles en 56 partidos hasta la Jornada 5 del Clausura 2026
    • Díber Cambindo (Independiente Medellín/Colombia) – Apertura 2023 – 4 goles en 18 partidos
    • Augusto Lotti (Atlético Tucumán) – Clausura 2023 – 3 goles en 22 partidos
    • Michael Estrada (Toluca) – Apertura 2022 – 3 goles en 24 partidos
    • Gonzalo Carneiro (Liverpool/Uruguay) – Apertura 2022 – 4 goles en 24 partidos
    • Iván Morales (Colo-Colo/Chile) – Clausura 2022 – 2 goles en 37 partidos
    • Ángel Romero (Agente libre) – Clausura 2022 – 5 goles en 39 partidos
    • Bryan Angulo (Emelec/Ecuador) – Apertura 2019 – 12 goles en 58 partidos
    • Lucas Passerini (Palestino/Chile) – Clausura 2020 – 4 goles en 17 partidos
    • Jonathan Rodríguez (Santos Laguna) – Clausura 2019 – 50 goles en 108 partidos
    • Milton Caraglio (Atlas) – Apertura 2018 - 25 goles en 74 partidos
    • Andrés Rentería (Querétaro) – Apertura 2018 – 2 goles en 13 partidos
    • Felipe Mora (Universidad de Chile) – Apertura 2017 – 14 goles en 40 partidos
    • Martín Cauteruccio (San Lorenzo/Argentina) – Clausura 2017 – 23 goles en 106 partidos
    • Jonathan Cristaldo (Palmeiras/Brasil) – Apertura 2016 – 5 goles en 15 partidos
    • Joffre Guerrón (Tigres) – Clausura 2016 – 11 goles en 33 partidos
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNicolás Ibáñez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX