Liga MX André Jardine destaca los fichajes de América de este mercado atípico El estratega brasileño señaló que el tema de fichajes en el equipo fue diferente a otros torneos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Jardine aplaude a la directiva tras un mercado de fichajes destino

Después del cierre de fichajes del futbol mexicano, André Jardine reconoció el esfuerzo que hizo la directiva para traer nuevos jugadores para reforzar al plantel ya que este mercado fue muy distinto a otros debido al tema de presupuesto.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa el estratega del América señaló que para la elección de los refuerzos fueron muy específicos tratando de encontrar soluciones para el equipo tanto dentro en el campo como financieramente .

“No ha sido sencillo para nuestros directivos y felicitarlos por la velocidad de los movimientos, no fue fácil desde las salidas tuvimos que trabajar rápido”

“Cada ventana tiene sus características, el club está capacitado para estos momentos. El sector de scouting que tenemos es muy bueno, su jefe ahora pasa a trabajar directamente con nosotros y… es bueno trabajar con un sector como este porque tiene jugadores visoreados y hacemos un trabajo en conjunto siempre de acuerdo con la parte financiera”

“ Las decisiones todas son en conjunto, cada jugador que aquí llegó fueron jugadores donde debatimos mucho, cada uno trae sus nombres y tratamos de encontrar al mejor posible para el club, no que prevalezca la opinión del entrenador”

“No siempre vamos a acertar, la intención es la mejor posible, pero dependemos de que el jugador venga con el hambre correcta y que sepan la dimensión de este club… y en esta ventana prevaleció este criterio porque no nos queríamos equivocar.

“E n una ventana donde no teníamos todo el potencial financiero de otras ventanas, pero encontramos muy buenas soluciones que el grupo necesitaba. Ahora la cancha va a hablar y cada jugador demostrará”, mencionó Jardine.

Para este primer semestre del 2026 el cuadro del América se reforzó con R odrigo Dourado, Raphael Veiga, Vinícius Lima, Thiago Espinoza, Fernando Tapia y Aarón Mejía.