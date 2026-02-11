Liga MX Marcelo Flores deja la Selección Mexicana en su mejor momento El futbolista de Tigres por fin se ha hecho con regularidad en el cuadro titular del equipo que dirige Guido Pizarro.

Uno más a la lista: Marcelo Flores se une a la fuga de talentos para Selección Mexicana

Marcelo Flores consiguió este miércoles que la FIFA aprobara el famoso One Time Switch con lo que pese a jugar con la Selección Mexicana ahora podrá hacerlo con la de Canadá. Y será en su mejor momento, o al menos en el de mayor continuidad, en la Liga MX.

Y es que el mediocampista de 22 años y nacido en Ontario, Canadá, pero de padre mexicano, tras su arribo en el 2023 desde el Arsenal de la Premier League inglesa, por fin ha logrado ser titular en el conjunto que dirige Guido Pizarro y con ello su juego ha lucido y se ha hecho mucho más efectivo.

Desde su llegada al club, su participación en el conjunto había sido más bien limitada y nunca pasó de más de nueve juegos en la alineación inicial en un campeonato.

En el Apertura 2025, por ejemplo, participó en cinco partidos en la fase regular del campeonato, solo dos de ellos de titular y 239 minutos jugados, pero en la Liguilla del Clausura 2025, la confianza de Pizarro empezó a dar frutos e ingresando de cambio se dio a notar.

Y ahora, el técnico de los universitarios ha deciddio darle la continuidad que tanto pedía con su futbol.

En cinco partidos disputados, ha jugado cuatro de titular. Tiene 331 minutos en su haber y lo más importante, ha marcado en tres oportunidades.

Una carta de intenciones de lo que seguramente viene para él en Tigres y ahora también con Canadá. Selección que participará en el Mundial 2026 que se jugará entre junio y julio próximos, y por el que seguramente empujará por un sitio.