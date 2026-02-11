Liga MX Los brasileños que hicieron historia en América ¿se viene una nueva era dorada? Después de más de tres décadas, las Águilas tienen a tres jugadores amazónicos en sus filas.

Después de varios torneos el América dio un golpe sobre la mesa en el tema de fichajes al reforzarse con jugadores brasileños y que rompe una sequía de más de 30 años de no contar con tres o más jugadores amazónicos en sus filas.

Para este torneo las Águilas se reforzaron con Rodrigo Dourado, Rapahel Veiga y Vinícius Lima, a petición de André Jardine quien conoce a detalle a sus compatriotas y con los que busca levantar el vuelo.

Fue en 1992 cuando el América también contó con tres brasileños en sus filas que fueron Antonio Carlos Santos, Edú Manga y Toninho, jugadores que son muy recordados por los seguidores azulcremas.

FUTBOLISTAS BRASILEÑOS QUE HAN BRILLADO EN AMÉRICA

Por el conjunto de las Águilas del América han desfilado jugadores brasileños de calidad y aquí te presentamos los mejores

Arlindo dos Santos fue jugador del América durante la época dorada de los Azulcremas en los años 60, fue campeón en la temporada de 1965 e incluso fue el autor del primer gol anotado en el histórico estadio Azteca.

Edvaldo ‘Neto’ Vava, es otro elemento brasileño que tuvo un buen paso en el América, jugó con las Águilas de 1964 a 1967 y logró levantar un título de liga.

Kléber Boas también se ganó el cariño de la gente en tan solo un año vestido como azulcrema.

El atacante brasileño llegó al América en el 2005 y en su breve paso logró un título de liga, un Campeón de Campeones y una Concacaf Champions Cup.

José Alvez ‘Zague’ se ganó el corazón de todo el americanismo y fue apodado el 'Lobo Solitario' debido a que fue el único delantero titular durante su época.

Es un histórico, pues está dentro del top cinco de los máximos goleadores del c lub con 109 tantos y fue clave en el primer título del América en la era profesional, además de sumar dos Copas México.

Antonio Carlos Santos es considerado uno de los mejores extranjeros que ha llegado a las Águilas del América y es considerado como una leyenda por parte de los aficionados.

Ya que pieza fundamental del equipo durante su estadía donde ganó ocho títulos con los Azulcremas, entre ellos un bicampeonato de liga, dos Concacaf y una Copa Interamericana.