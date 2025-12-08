    Liga MX

    ¿Se va? Monterrey revela el futuro inmediato de Sergio Canales

    'Tato' Noriega habló sobre la continuidad del futbolista español rumbo al Torneo Clausura 2026.

    Video ¿Canales se va de Monterrey? ¡Rayados da su postura!

    Tras la eliminación ante Toluca en las Semifinales del Apertura 2025, José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo del Monterrey, tranquilizó a la afición de Rayados al aclarar el futuro inmediato de Sergio Canales.

    El directivo aseguró que Canales tiene una renovación automática hasta el verano del 2027 luego de que se especulara una salida del futbolista para volver a Europa.

    "Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos: la institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes (prensa). Él tiene contrato, y tiene además una extensión automática que depende del rendimiento y su rendimiento ha sido sobresaliente, así que por lo pronto no es un tema”, señaló Noriega a los medios de comunicación.

    El Tato, que también aclaró la polémica salida de Sergio Ramos, recordó cómo funciona el mercado de transferencias en el futbol, pero recalcó que Canales está comprometido con el Monterrey.

    “Esto es futbol y todos estamos expuestos a todas las variantes que tiene esta industria, si mañana viene un equipo importante y le ofrece a uno de nuestros jugadores irse, seguramente si les atrae nos lo harán saber o si el técnico, en algún momento, piensa que un jugador no debe quedarse también lo pondremos sobre la mesa.

    “Pero en el caso específico de Sergio (Canales) la cosa es clara, es muy importante y tiene contrato vigente y esperamos siga dándole tantas alegrías a la afición", sentenció Noriega.

    Desde que llegó a Rayados en el verano del 2023, Sergio Canales registra 43 goles y 20 asistencias en 102 partidos disputados.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreySergio Canales

