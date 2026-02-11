    Liga MX

    Raúl Jiménez en América: ¿Henry Martín está de acuerdo con su regreso?

    El delantero opina sobre una posible llegada de Raúl una vez que finalice su etapa con el Fulham.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¿Henry Martín jugando al lado de Raúl Jiménez en América? Ojo a sus palabras


    Henry Martín rompió el silencio sobre un posible regreso de Raúl Jiménez al América una vez que termine contrato con el Fulham de la Premier League.

    En entrevista para TUDN, el delantero y capitán de las Águilas aprueba la vuelta de Raúl Jiménez porque lo considera un jugador top dentro y fuera de la cancha, además de un ejemplo de superación para los futbolistas actuales y futuras generaciones.

    “Que venga Raúl a América, qué mejor, ¿no? O sea, poder compartir de nuevo vestidor con él, como he compartido en selección. Es una gran persona, es un gran tipo, es un tipo que nunca deja de luchar y ya quedó demostrado después de su última lesión que tuvo, que todos pensaron que no iba a regresar y regresó, y regresó mejor que nunca.

    “Entonces, él también, como yo, ha demostrado que la resiliencia es una característica suya, que siempre está tatuada su piel, la tiene en las venas y nunca va a dejar de luchar. Y me pone muy feliz de poder en algún momento compartir vestidor con él de vuelta”, señaló Henry Martín en charla con Julio Ibáñez.

    ¿Raúl Jiménez seguirá en Europa o volverá a México?

    Raúl Jiménez tiene contrato con Fulham hasta el 30 de junio del 2026. Hasta el momento, se desconoce si el club londinense tiene intenciones de renovar al delantero que el próximo 5 de mayo cumplirá 35 años.

    El Lobo de Tepeji vive un buen momento con el Fulham al ser titular y registrar seis goles y tres asistencias en 24 partidos de la actual temporada de la Premier League.

    Raúl Jiménez disputará la Copa Mundial de la FIFA 26 con la Selección Mexicana, por esa razón es importante que su futuro se defina antes de que inicie la competencia.

    El delantero salió del América a Europa en 2014 para fichar con el Atlético de Madrid. Con las Águilas anotó 38 goles y dio 16 asistencias en 103 apariciones.

    Video Esto es lo que Henry Martín hará para jugar el Mundial 2026 con México
    Relacionados:
    Liga MXAméricaHenry MartínRaúl Jiménez

