    Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero

    La 'Bomba' también reveló la verdad sobre lo que pasó con su equipo de trabajo.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¿Henry Martín despidió a su equipo de trabajo? Esta es la verdad

    Después de la salida de Rodrigo Aguirre del América, Henry Martín habló sobre si las Águilas están obligadas a buscar a un nuevo delantero para cubrir la baja del uruguayo.

    En entrevista con TUDN el atacante azulcrema indicó que se tienen que pensar muy bien los fichajes y que para él ya están completos.

    Nosotros nos sentimos completos, nos sentimos listos para jugar los dos torneos. No creo que necesitemos más contrataciones en esa posición, creo que lo podemos cubrir muy bien”

    Las contrataciones tienen que ser muy bien pensadas en las posiciones más necesitadas y yo me siento listo para pelear por un lugar, recuperar mi nivel, que espero que pronto sea”, mencionó Henry Martín.

    Actualmente André Jardine cuenta con Henry Martín, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Patricio Salas como atacantes en el América tras la salida del ‘Búfalo’ Aguirre, y en el presente Clausura 2026 el chileno es el único delantero que ha marcado.

    ¿HENRY MARTÍN DESPIDIÓ A SU EQUIPO DE TRABAJO?


    Luego de que mencionara que Henry Martín había despedido a su equipo de trabajo tras el tricampeonato, la ‘Bomba’ reveló la verdad.

    El atacante americanista contó en entrevista que todos son mentiras ya que él siempre cuida a su equipo de trabajo.

    No sé de dónde sacaron muchas historias de que no me cuido, de que despedí a mi chef, que despedí a mi psicólogo, que había despedido a mi entrenador personal. No sé de dónde sacaron esas historias, es mentira. Yo siempre estuve trabajando”

    “Siempre he trabajado de la misma forma, siempre he tenido a la misma gente, yo cuido mucho mi círculo y siempre los voy a tener conmigo, siempre los voy a arropar”, agregó Henry Martín.

    Video "Lloraba, le pegaba a la almohada", Henry Martín revela tiempos difíciles
