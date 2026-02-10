Liga MX Las palabras de Henry Martín sobre si en América necesitaba otro delantero La 'Bomba' también reveló la verdad sobre lo que pasó con su equipo de trabajo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Henry Martín despidió a su equipo de trabajo? Esta es la verdad

Después de la salida de Rodrigo Aguirre del América, Henry Martín habló sobre si las Águilas están obligadas a buscar a un nuevo delantero para cubrir la baja del uruguayo.

PUBLICIDAD

En entrevista con TUDN el atacante azulcrema indicó que se tienen que pensar muy bien los fichajes y que para él ya están completos.

“ Nosotros nos sentimos completos, nos sentimos listos para jugar los dos torneos. No creo que necesitemos más contrataciones en esa posición, creo que lo podemos cubrir muy bien”

“ Las contrataciones tienen que ser muy bien pensadas en las posiciones más necesitadas y yo me siento listo para pelear por un lugar, recuperar mi nivel, que espero que pronto sea”, mencionó Henry Martín.

Actualmente André Jardine cuenta con Henry Martín, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Patricio Salas como atacantes en el América tras la salida del ‘Búfalo’ Aguirre, y en el presente Clausura 2026 el chileno es el único delantero que ha marcado.

¿HENRY MARTÍN DESPIDIÓ A SU EQUIPO DE TRABAJO?



Luego de que mencionara que Henry Martín había despedido a su equipo de trabajo tras el tricampeonato, la ‘Bomba’ reveló la verdad.

El atacante americanista contó en entrevista que todos son mentiras ya que él siempre cuida a su equipo de trabajo.

“ No sé de dónde sacaron muchas historias de que no me cuido, de que despedí a mi chef, que despedí a mi psicólogo, que había despedido a mi entrenador personal. No sé de dónde sacaron esas historias, es mentira. Yo siempre estuve trabajando”

“Siempre he trabajado de la misma forma, siempre he tenido a la misma gente, yo cuido mucho mi círculo y siempre los voy a tener conmigo, siempre los voy a arropar”, agregó Henry Martín.