Sensible lesión en Chivas a una semana de su debut en el Clausura 2026
El Rebaño cerró su pretemporada con triunfo ante Leones Negros, pero perdió a uno de sus jugadores por lesión.
Chivas cerró sus partidos de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 derrotando 3-1 a Leones Negros en duelo de la Copa Pacífica que se disputó en el Estadio Jalisco.
El Rebaño de Gabriel Milito se quedó con la victoria gracias a los goles de Ricardo Marín (37’), Sergio Aguayo (49’) y Yael Padilla (62’) después de que Leones Negros se fuera al frente del marcador con gol de Jesús Brigido al minuto 3 del encuentro amistoso.
La mala noticia para el Guadalajara es que perdió por lesión a Gilberto Sepúlveda a una semana de su debut en el Torneo Clausura 2026.
El defensa pidió su cambio al minuto 16 tras sentir molestias físicas y ser atendido en el terreno de juego; el 'Tiba' Sepúlveda fue sustituido por el juvenil de 20 años Ángel Chávez.
En la pretemporada, Chivas goleó 4-0 a Irapuato con doblete de asistencias de Ángel Sepúlveda y días después perdió en penales contra el Atlas (5-3) tras empatar sin goles en el tiempo regular.
Además de Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, que regresó al club tras un año cedido en Puebla, son los refuerzos del Rebaño para el Clausura 2026.
Chivas recibirá a Pachuca en la Jornada 1 el próximo sábado 10 de enero.