    Liga MX

    Sensible lesión en Chivas a una semana de su debut en el Clausura 2026

    El Rebaño cerró su pretemporada con triunfo ante Leones Negros, pero perdió a uno de sus jugadores por lesión.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Chivas vs. Leones Negros en la Copa Pacífica.
    Chivas vs. Leones Negros en la Copa Pacífica.
    Imagen Cortesía

    Chivas cerró sus partidos de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 derrotando 3-1 a Leones Negros en duelo de la Copa Pacífica que se disputó en el Estadio Jalisco.

    PUBLICIDAD

    El Rebaño de Gabriel Milito se quedó con la victoria gracias a los goles de Ricardo Marín (37’), Sergio Aguayo (49’) y Yael Padilla (62’) después de que Leones Negros se fuera al frente del marcador con gol de Jesús Brigido al minuto 3 del encuentro amistoso.

    Más sobre Liga MX

    Toluca sorprende con su segundo refuerzo del Clausura 2026: Jorge Díaz Price
    1 mins

    Toluca sorprende con su segundo refuerzo del Clausura 2026: Jorge Díaz Price

    Liga MX
    ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de Liga MX?
    1 mins

    ¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de Liga MX?

    Liga MX
    Pavel Pérez se uniría a Toluca para el Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    Pavel Pérez se uniría a Toluca para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Necaxa anuncia a su refuerzo proveniente de Inglaterra para el Clausura 2026
    1 mins

    Necaxa anuncia a su refuerzo proveniente de Inglaterra para el Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales de cara a la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales de cara a la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca sorprende con el anuncio de la baja de su portero para el Clausura 2026

    Liga MX
    Julio González estaría fuera de Puebla y no tendría equipo para el Clausura 2026
    1 mins

    Julio González estaría fuera de Puebla y no tendría equipo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Inminente llegada de Palavecino a Cruz Azul y de Faravelli a Necaxa
    1 mins

    Inminente llegada de Palavecino a Cruz Azul y de Faravelli a Necaxa

    Liga MX
    Toluca suma a su primer refuerzo para la Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Toluca suma a su primer refuerzo para la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Rayados viaja a Guadalajara con cinco bajas para duelos de preparación
    1 mins

    Rayados viaja a Guadalajara con cinco bajas para duelos de preparación

    Liga MX

    La mala noticia para el Guadalajara es que perdió por lesión a Gilberto Sepúlveda a una semana de su debut en el Torneo Clausura 2026.

    El defensa pidió su cambio al minuto 16 tras sentir molestias físicas y ser atendido en el terreno de juego; el 'Tiba' Sepúlveda fue sustituido por el juvenil de 20 años Ángel Chávez.

    En la pretemporada, Chivas goleó 4-0 a Irapuato con doblete de asistencias de Ángel Sepúlveda y días después perdió en penales contra el Atlas (5-3) tras empatar sin goles en el tiempo regular.

    Además de Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, que regresó al club tras un año cedido en Puebla, son los refuerzos del Rebaño para el Clausura 2026.

    Chivas recibirá a Pachuca en la Jornada 1 el próximo sábado 10 de enero.

    Video Ángel Sepúlveda ve así su regreso a Chivas
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX